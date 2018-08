GP de Gran Bretaña en directo, MotoGP, en vivo

Agosto no da tregua a los pilotos de MotoGP. Tras las carreras en la República Checa y en Austria hace dos semanas, el Gran Premio de Gran Bretaña se disputa domingo con Marc Márquez (Honda) como líder de la tabla con 201 puntos, seguido de Valentino Rossi (Yamaha) con 142 y de Jorge Lorenzo y su Ducati con 130. Después de un sábado complicado y lluvioso será el mallorquín, precisamente, quien salga desde la pole position. Junto a él, su compañero de equipo en Ducati, Andrea Dovizioso, y el piloto del Tech3 Johann Zarco.

Lorenzo aterriza en el trazado británico cargado de moral después de su última victoria en Austria. Protagonizó, junto a Márquez, un duelo cuerpo a cuerpo repleto de adelantamientos. Así, con tres victorias en las últimas seis carreras, Lorenzo llega al GP de Gran Bretaña para volver a enfrentarse al que será su compañero en el equipo Repsol Honda el año que viene y Márquez competirá para distanciarse de sus rivales en el Mundial de Motociclismo. Durante el fin de semana han despertado también las Yamaha de Viñales y Rossi, competitivas por fin. Eso sí, con el asfalto seco. Y no son esas las previsiones para la carrera.

El circuito de Silverstone se presentaba reasfaltado tras las quejas de los pilotos el año pasado por su estado y sus baches. Los trabajos no han mejorado la situación, al revés, los pilotos relatan que los baches son los mismos o más y la lluvia caída este sábado certificó que el drenaje del circuito no es bueno. Eso es lo que ha obligado a la organización a armarse de un plan B (y uno C, incluso, que pasaría por suspender las carreras) con un cambio de horarios. Las carreras deberían arrancar con la carrera de MotoGP, a las 12.30 hora española, pero cualquier reestructuración sobre el plan previsto es posible.