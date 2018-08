Griezmann: “Voy a demostrar que valgo”

En el último partido de LaLiga de la temporada pasada en el Wanda Metropolitano ante el Eibar, Antoine Griezmann escuchó pitos de los aficionados que le valieron un buen berrinche."A ti no te vamos a reprochar nada. Te necesitamos de verdad", le dijo al oído Fernando Torres según captaron las cámaras de televisión, y el francés no pudo reprimir las lágrimas. Su indefinición a la hora de posicionarse públicamente acerca de su renovación molestó a un sector de los aficionados que se lo dejaron claro. Tres meses después de aquel encontronazo y tras confirmarse su continuidad en el Atlético, el aficionado rojiblanco ha vuelto sintonizarse con el francés, decisivo en la victoria ante el Rayo. "Aquel fue un momento duro y difícil. Pero afortunadamente tengo a la familia cerca y a amigos en el vestuario que me ayudaron. Es algo ya pasado y voy a darlo todo en el campo para demostrar que valgo y que estoy aquí para ayudar a todo el mundo", reconoció el jugador tras el encuentro.

Consumada la sufrida victoria ante el Rayo, comenzó la fiesta para el Atlético. La celebración por la consecución de la Supercopa de Europa hace poco más de una semana en Tallín (Estonia) fue la mejor manera de hacer borrón y cuenta nueva tras un partido con poco brillo. Entre canción y canción y con todo el plantel sobre el césped hubo cánticos en recuerdo del Madrid, y el único jugador que botó fue Griezmann. "Estoy muy feliz de estar aquí y voy a darlo todo por este club y estos compañeros que hicieron todo para que me quedara y para que esté feliz. Yo soy como un aficionado de este club y disfruto con cada canción como un aficionado más", explicó. Candidato al Balón de Oro tras su buena campaña en el Atlético y la consecución del Mundial con Francia, Griezmann quiso delegar el mérito en sus compañeros. "Lo que quiero es seguir ganando y al final el Balón de Oro lo decide otra gente. Lo que más alegría me da es ser candidato por mis compañeros tanto en el Atlético como en Francia porque eso significa que he ganado títulos con ellos. Yo siempre pongo el grupo primero porque es lo que te lleva a lo más alto", valoró el jugador.

En cuanto a la valoración del encuentro, Griezmann no eludió su responsabilidad en el flojo rendimiento del equipo. "No ha sido un gran partido por nuestra parte y tampoco mío. Tampoco podemos poner excusas por el estado del campo porque era el mismo para los dos equipos. Yo tenía poca pierna, pero lo más importante es ser decisivo y estoy feliz por haber metido gol por los tres puntos", indicó. Esa fatiga evidente también fue analizada posteriormente por Saúl. "Cuando las piernas no te van y ves que no llegas en mejor replegarse y cerrar espacios. Este año ha sido complicado por la pretemporada que hemos hecho, no estamos aún al cien por cien , pero poco a poco se demostrará la calidad de este Atlético"

Si bien se advertía una ligera satisfacción en su rostro, Simeone mantuvo el pragmatismo imperante en la radiografía del encuentro. "Tardamos en encontrar el juego que buscábamos", reconoció el técnico del Atlético. "El Rayo hizo un buen partido. No hubo muchas ocasiones de gol al comienzo, y empezamos mejor el segundo. A partir del gol no pudimos recuperar la pelota como queríamos y eso fue mérito del equipo rival que hizo un buen final de partido", añadió el técnico del Atlético. "Hemos competido ante uno de los mejores equipos de LaLiga. Estoy satisfecho por el trabajo, la intensidad, la competitividad, y por haber sabido sufrir sin balón. En dos jornadas llevamos cero puntos y me voy disgustado. Más allá de que hayamos hecho las cosas bien, hay que demostrarlo con un buen resultado", indicó por su parte Míchel, técnico del Rayo,

Durante la celebración del título europeo ante una grada menguante, Simeone agarró el micrófono y lanzó este mensaje a los aficionados rojiblancos: "Empieza una nueva temporada. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás, porque el único camino es el trabajo, la unidad y el compromiso”. Consultado después por a quién se refería con estas palabras, así reaccionó el técnico. "Los halagos y las críticas no dependen de nosotros, pero sí no cambiar, mantener el trabajo y el compromiso, el tener una forma de juego estable... Después los halagos están porque hay buenos futbolistas pero vuelvo a repetir una vez más, con muy buenos futbolistas no se hacen grandes equipos. Los grandes equipos se hacen con buenos hombres", explicó el argentino.