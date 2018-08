Los técnicos, flexibles con jugar en Estados Unidos

El acuerdo alcanzado por LaLiga y Relevent, multinacional de medios, deportes y entretenimiento, para trasladar un partido del campeonato español a Estados Unidos durante las próximas 15 temporadas sigue generando controversia. A la amenaza de huelga expresada el pasado miércoles por el presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) David Aganzo, por considerar la medida “carente de sentido común”, se unen las reacciones de distintos entrenadores del torneo, que ven complicado el encaje de un viaje internacional dentro del calendario deportivo, pero no se oponen tajantemente.

“A todos nos suena extraño, pero también nos sonaba extraño jugar la Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. El mundo del fútbol está cambiando, pero ya veremos si acaba siendo algo más que una intención”, señaló tras conocerse la decisión Ernesto Valverde, que ayer en rueda de prensa volvió referirse al tema después de que la Cadena Ser señalase al Girona-Barcelona del próximo 27 de enero, correspondiente a la 21ª jornada, como el elegido por LaLiga para su celebración en suelo norteamericano. “Vamos a esperar a ver qué ocurre en enero cuando llegue el momento. Ahora todavía está demasiado verde en cierta medida, parece que hay esa intención, pero otras voces apuntan en otra dirección”, indicó el técnico azulgrana.

Igualmente prudente se mostró Diego Simeone. “No me voy a detener a opinar de algo que puede ser hoy, mañana, dentro de dos años. Dejaremos trabajar a la gente y que sea lo mejor para la Liga española”, señaló el técnico del Atlético.

“Caché y prestigio”

Sin embargo, también hay colegas de banquillo que observan la medida desde un prisma más optimista. “Si nos toca fuera de casa lo podría entender. No estoy preparado para jugar un partido haciendo seis u ocho horas, con cambio de horario... Pero para el Betis jugar un partido contra un equipo como el Madrid y el Barcelona en otro país podría dar un caché y un prestigio, y eso es otra cosa que hay que valorar”, señaló Quique Setién, entrenador del Betis.

En tono jocoso se manifestó Asier Garitano, responsable del Leganés. “Lo primero que me vino a la cabeza es que me tengo que sacar pasaporte. Sería otra experiencia más si nos toca. Hay que adaptarse a todo esto. No gusta salir, pero hay que adaptarse a todo y sacar el máximo rendimiento a lo que hay”, declaró.

Más contundente en sus manifestaciones fue el preparador del Eibar, José Luis Mendilibar. “Desde que estamos a expensas de la televisión, todo lo que te digan en el tema de los horarios se hace. Si nos dicen que hay que jugar a la una de la madrugada se acabará jugando. Me imagino que si vamos fuera a jugar los abonos de los socios bajarán o les invitarán a ir allí. Estamos acatando todo lo que nos ponen encima de la mesa y no hay más que decir”, enfatizó