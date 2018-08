Carolina Marín: “Después de un tiempo complicado, la medalla es especial”

FOTO: Carolina Marín celebra un punto en la final del Campeonato del Mundo de bádminton de 2018. / VÍDEO: Mensaje de Marín tras ganar la final. @LALIGA4SPORTS (EUROPA PRESS) / EPV (EFE)

Hubo un tiempo, no hace mucho, que Carolina Marín no sonreía. Ni gritaba sobre la pista. Los resultados no llegaban. A pesar de vencer el Europeo, el año pasado fue difícil. Su juego no fluía como acostumbraba. “Pasé un año complicado”, admite la onubense, sin dejar de tocar su tercera medalla de oro en un Mundial tras aplastar (21-19 y 21-10) a la india Pusarla Sindhu en la final.

Pero tras reeditar el campeonato de Europa –­suma cuatro- hace tres meses, el campeonato del mundo se intuía como la prueba de fuego para demostrar que Marín volvía a ser la Marín de siempre. La que se planta en el corazón de Asia para batir a la historia y convertirse en la única jugadora con tres Mundiales en el bolsillo tras un campeonato casi impoluto, con un solo set en contra. “Ha sido una semana increíble”, admite la onubense, “estoy súper contenta por ganar enfrente del imperio asiático”.

El partido más difícil lo disputó en semifinales, contra una de las promesas chinas, He Bingjiao, de 21 años, la única le puso contra las cuerdas. “Fue muy difícil”, explicó tras acceder a la final del campeonato de Nankín (China). “Jugué contra ella, contra la afición, y contra China entera”.

La final, en cambio, pareció más sencilla contra la india Pusarla Sindhu, tercera del mundo, a quien también había ganado en el partido por el oro olímpico de Río de Janeiro (Brasil) en 2016. Tras un primer set largo y disputado, la segunda manga se evaporó por el ritmo que impuso Marín. Fue un visto y no visto. “No tengo palabras para describir lo que siento. Tercer Mundial... estoy súper contenta. La medalla es muy especial, después de pasar un tiempo complicado”, admite la campeona.

Las dudas que tuvo Marín en el pasado quedan en el olvido. Su equipo realiza una preparación específica para gestionar la presión y la competición. La española no perdió la concentración incluso cuando su rival provocaba pausas excesivas entre punto y punto; y dejó ir la tensión con un grito y un mar de lágrimas al final del encuentro. Cuando ya era eterna. “Agradezco a mi equipo que me haga creer en mí misma, que puedo ganar un campeonato del mundo”. Ya lleva tres, más que nadie en el bádminton femenino.

Su triunfo movilizó el mundo del deporte. Sergio Llull tuiteó: “La gran Marín sigue haciendo historia. Lo nunca visto. Su compañero en el Madrid, Rudy Fernández, se sumó: “Qué grande eres”. La selección española y el Valencia también mandaron su mensaje: “¡Enhorabuena, campeona!”.