El Tour se decidió entre directores navarros y amigos

El sol se refleja en la nieve del Mont Blanc tan fuerte que la gente, deslumbrada, aparta la mirada de la pantalla de la tele que enfoca al gigante alpino, recortada su cima tan nítida contra un cielo azul, azul, un día desnudo de nubes. Estas sutilezas tan cercanas a la meta no las pueden apreciar dos navarros que esperan junto a sus coches a que lleguen los últimos de la etapa para dar media vuelta y dirigirse al hotel. No lo aprecian porque llevan gafas oscuras. Xabier Zandio, porque tiene conjuntivitis; José Luis Arrieta, porque le molesta la luz, dice. Son las dos caras del Tour. Zandio, que corrió en sus tiempos con Arrieta en el equipo de Unzue, es ahora director del Sky triunfador; Arrieta, lleva la guía del Movistar derrotado. Ambos charlan y comentan la etapa con una tranquilidad que cualquier aficionado al fútbol creería imposible: ¿Alguien puede imaginar un diálogo Mourinho-Guardiola, por ejemplo, minutos después de un partido entre sus equipos?

A la reunión solo le faltaba otro navarro para obtener la imagen más completa de la etapa y del Tour. “Pues sí”, dice Zandio, quien ha seguido la etapa sentado junto a Nico Portal, el primer director del conjunto inglés, y está feliz porque su equipo ha estado perfecto y tiene el Tour en sus manos. “Lo único que me fastidia es que le hayamos tenido que quitar la etapa a Mikel Nieve. Pero, claro, no íbamos a decirles a Thomas y a Froome que se pararan…”

Seguramente, Nieve, navarro de Leitza, fue el más sorprendido por no haber podido ganar la etapa que le falta. En su carrera, Nieve, quien corrió un parv de años en el tren del Sky y ahora está con los australianos del Mitchelton, ha ganado, siempre igual, siempre solo, siempre desde lejos, una etapa dura en la Vuelta y tres etapas durísimas en el Giro, en sus Dolomitas. La del Tour la tenía ya al alcande de la mano. Se había metido en la gran fuga inicial y a nueve kilómetros de la cima ya era el último resistente. A 600 metros de la meta le alcanzaron. “Bueno”, dijo el calladísimo Nieve. “Lo he dado todo. Más no podía hacer. Claro que duele, pero alguna vez me tenía que pasar”.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 GBR Geraint Thomas 44h 06:16 2 GBR Chris Froome + 01:25 3 NED Tom Dumoulin + 01:44 4 ITA Vincenzo Nibali + 02:14 5 SLO Primoz Roglic + 02:23 6 NED Steven Kruijswijk + 02:40 7 ESP Mikel Landa + 02:56 8 FRA Romain Bardet + 02:58 9 COL Nairo Quintana + 03:16 10 IRL Dan Martin + 03:16 Nombre Puntos 1 FRA Julian Alaphilippe 61 2 BEL Serge Pauwels 49 3 FRA Warren Barguil 40 4 EST Rein Taaramae 36 5 FRA Rudy Molard 22 6 FRA David Gaudu 21 7 BEL Greg Van Avermaet 15 8 FRA Elie Gesbert 14 9 COL Darwin Atapuma 12 10 BEL Thomas de Gendt 12 Nombre Puntos 1 SVK Peter Sagan 339 2 COL Fernando Gaviria 218 3 NED Dylan Groenewegen 132 4 NOR Alexander Kristoff 129 5 FRA Arnaud Démare 106 6 GER André Greipel 106 7 GER John Degenkolb 100 8 ITA Andrea Pasqualon 82 9 BEL Philippe Gilbert 78 10 BEL Greg Van Avermaet 69 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 133h 09:11 2 BRN BAHREIN - MERIDA + 01:37 3 GBR TEAM SKY + 05:45 4 NED LOTTO NL - JUMBO + 07:59 5 FRA AG2R LA MONDIALE + 24:43 6 KAZ ASTANA PRO TEAM + 28:55 7 AUS MITCHELTON - SCOTT + 34:55 8 USA BMC RACING TEAM + 35:34 9 GER TEAM SUNWEB + 46:29 10 RUS KATUSHA ALPECIN + 53:53 Clasificación completa

Si Arrieta se sintió compasivo con Nieve no lo fue tanto con su Nairo. Minutos antes, el jefe equipo, Eusebio Unzue, ya había repasado sus bajas: Landa, Herido; Valverde, espléndido en su rol táctico –“no veníamos a ganar el Tour con él, está claro”, aclaró Unzue--; Nairo, mal. “Lo que tenía que haber hecho era estar con Froome”, dijo Unzue. Y cuando se le dice a Arrieta que quizás los otros, Nibali, Bardet, Roglic, podían haber colaborado antes con Nairo, que les pidió ayuda, también respondió con claridad: “Lo que no tenía que haber hecho es mirar atrás”.

Zandio, más comprensivo, dijo que si se hubieran puesto de acuerdo antes en perseguir a Froome y Dan Martin habrían perdido 20s menos. “Pero ha sido así”, dijo el exciclista del Caisse d’Épargne y el Banesto, que debe ahora lidiar con la doble jefatura que se ha instaurado en su equipo pese al desmentido de Thomas. “Froome es el líder del equipo, es el corredor más preparado para ganar el Tour”, dijo el líder galés. “Ha ganado ya seis grandes [cuatro Tours, un Giro y una Vuelta] y yo soy una incógnita para la tercera semana. Con lo que he conseguido ya me daría por satisfecho”.