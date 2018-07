Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Sabemos qué hicimos mal en esa final y también sabemos qué debemos hacer para que eso no se reproduzca", ha remarcado hoy el defensa francés Samuel Umtiti en una rueda de prensa celebrada en el Museo de Nuevo Jerusalén, en la localidad de Istra. Héroe en la semifinal ante la selección belga al anotar el único gol del encuentro, Samuel Umtiti confesó que el deseo del grupo es ganar el segundo título mundial en la historia de Francia. Hoy se cumplen, precisamente, 20 años del éxito en el Mundial de 1998, en el que el conjunto galo fue anfitrión. Para poder volver a ceñirse la corona, Samuel Umtiti consideró fundamental acertar en la vigilancia sobre los centrocampistas croatas Luka Modric e Ivan Rakitic. "Son dos jugadores enormes", "dos fenómenos", "los mejores del mundo en sus puestos", remarcó. "No debemos dejar que jueguen porque si no todo será más fácil para ellos", dijo. (EFE / Foto: Franck Fife, AFP)