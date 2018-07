Una Inglaterra joven, mestiza e inspirada en el Tottenham

Cuando Mauricio Pochettino (Murphy, Argentina, 46) fichó por el Southampton en enero de 2013 tras cuatro temporadas y media en el Espanyol, su relación con el club y la prensa inglesa no comenzó de la mejor manera cuando en su presentación dijo: "Lo siento, pero no hablo inglés". Según reconocería más tarde, tras completar dos notables temporadas con los Saints y ya como entrenador del Tottenham, en realidad no es que no conociera la lengua de Shakespeare, sino que no sentía que a través de ella pudiera explicarse con exactitud. "Por mi nivel de inglés a veces mis explicaciones parecen pobres, y por eso mantuve un traductor durante mi estancia en el Southampton", reconoció en agosto de 2014, en su primera rueda de prensa en inglés, a la que le obligó por contrato el Tottenham.

Hoy, cuatro años después de aquella exposición, Pochettino no posee el título nobiliario de sir, pero su trabajo en Londres no solo ha repercutido en el crecimiento de un club al que ha devuelto a la élite, sino que ha beneficiado a una Inglaterra que 28 años después volverá a disputar las semifinales de un Mundial. Cinco de los 23 jugadores ingleses convocados en Rusia militan en el Tottenham (Kane, Alli, Trippier, Rose y Dier) y su seleccionador, Gareth Southgate, ha compuesto un once que replica el ecosistema del conjunto londinense. "El jugador inglés tiene capacidad para aprender como cualquier otro", reconocía Pochettino en este periódico al poco de llegar a Inglaterra. Amante de la táctica y del trabajo con la cantera, su abanico de esquemas (ha variado la colocación de los mediapuntas y los volantes sobre el campo, mucho más libres y con mayor capacidad de aparición al espacio tras combinaciones rápidas) ha ampliado el horizonte futbolístico de una selección (y un país) que maneja recursos ofensivos al margen del seven-eleven (balón largo a la carrera de los extremos para que centren al delantero).

Con un 3-5-2 muy poco british, Southgate ha encontrado la manera de explotar las características de un grupo en el que se mezclan distintos tipos de perfiles de futbolistas, y que no replican ni la morfología ni la fisionomía de las últimas selecciones inglesas. "Somos un equipo cuya diversidad y juventud representa a un país moderno. Somos el reflejo de una nueva identidad y esperamos que la gente conecte con nosotros", asegura el seleccionador. Raheem Sterling nació hace 23 años en Kingston, la capital de Jamaica. Mide apenas 170 centímetros y es capaz de alcanzar los 35 kilómetros por hora de velocidad punta. Walker, Young y Rose también cuentan con la misma ascendencia jamaicana, y Dele Alli (22 años, 1,88) es inglés de nacimiento, pero su padre, Kehinde, es oriundo de Nigeria. El padre de Harry Kane, máximo goleador del Mundial con seis dianas, es irlandés y Delph y Loftus-Cheek descienden de guyaneses.

Los ‘spurs’ reinan en semifinales Además de los cinco reprensentes del Tottenham que posee Inglaterra, otros cuatro se encuentran repartidos entre las demas selecciones clasificadas para semifinales. Es el caso de los belgas Toby Alderweireld. Jan Vertonghen y Mousa Dembele, y del portero francés Hugo Lloris. Los siguientes en la lista son el Manchester City y el United con siete jugadores, seguidos del Chelsea con seis.

Con una edad media de 25,9 años, la más baja de los cuatro clasificados para las semifinales y tercera más baja del torneo por detrás de Alemania (25,7) y Nigeria (24,9), Southgate, que antes de recoger el testigo de la selección absoluta en junio de 2016 se ocupó de la sub-21 (logró 27 victorias, tres empates y solo tres derrotas en 33 partidos) no ha apartado su atención de las categorías inferiores de un país que ha coleccionado varios éxitos en los últimos campeonatos. En 2017 la sub-17 se proclamó campeona del Mundo, la sub-19 de Europa y la sub-20 del Mundo. Uno de los futbolistas que más está destacando en Rusia es el portero Jordan Pickford (titular en todas las categorías inferiores de Inglaterra), una de las apuestas personales de Southgate, y perteneciente a esa generación de jugadores que observa muy de lejos las debacles pasadas de sus compatriotas en Mundiales y campeonatos de Europa.

La selección de los Tres Leones bien podría haber sido prejuzgada como la de los tres cachorros, pero si algo ha demostrado hasta el momento es que no tiene ganas de volver todavía a casa, rompiendo el maleficio del lema Football's coming home que presidió la Eurocopa de 1996 en la que Inglaterra cayó en semifinales ante Alemania en los penaltis errado precisamente por el hoy seleccionador Southgate. Mucho del trabajo del inglés tiene que ver con un argentino que cuando decidió explicarse en otro idioma lo hizo de tal forma que muchos tomaron nota y ahora están recogiendo sus frutos.