La vida de Isco Alarcón parece discurrir en un universo paralelo cuando salta al campo, ensimismado en sus gambetas de highlight televisivo, más pegado a los propios centrales que a los centrales de Marruecos durante buena parte de la noche y aun así determinante. Goleador y premiado con el título efímero de mejor jugador del partido, se presentó en la sala de conferencias del estadio de Kaliningrado con un trofeo rojo y cara de circunstancias. Contra la lógica de la clasificación para octavos a la cabeza del grupo, el hombre compartía el sentimiento de inquietud que embarga a la expedición española que emprende la marcha hacia Moscú para disputarle la permanencia al anfitrión.

“Estoy contento por haber pasado de ronda como primero de grupo”, dijo. “Pero las sensaciones no son tan buenas como esperábamos. Ahora llega la hora de la verdad. Confío mucho en este equipo y en poder mejorar de cara a los siguientes partidos”.

Conseguido el primer objetivo de la clasificación, el seleccionador Fernando Hierro se mostró simultáneamente más distendido y más crítico. “Tenemos margen de mejora”, dijo el técnico. “Tenemos que hacer la autocrítica necesaria. Cinco goles en tres partidos no es el camino. Se lo he dicho a los chicos y ellos han comprendido la realidad de la situación”.

Le preguntaron a Isco si España, al cabo de atravesar por el alambre los partidos contra Portugal, Irán y Marruecos, podía presumir de ser un equipo marcado por un destino de éxito. “Todavía no hemos ganado nada”, dijo, rechazando la idea de que tuvieran la suerte del campeón. “Es verdad es que ha sido un partido muy difícil. Hemos salido otra vez un poco desconectados. Hemos necesitado que nos metan un gol para reaccionar, para intentar hacer mejor fútbol. Entonces hemos empezado a jugar mejor. En la segunda parte nos ha vuelto a ocurrir. Quizás nos ha faltado un poco controlar los partidos a través de la posesión, que es lo que normalmente nos caracterizaba”.

“Sin duda”, prosiguió el mediapunta madridista, “el cruce de octavos será un partido muy difícil contra el anfitrión. Tienen un país entero apoyándoles. Han hecho una fase de grupos muy buena a pesar de perder con Uruguay [3-0]. Sabemos de lo que son capaces desde el amistoso que jugamos en San Petersburgo en diciembre [3-3]. Son muy buenos[3-3]. Contra Rusia tenemos que hacer un muy buen partido y cometer pocos errores si queremos estar en cuartos”.

El seleccionador de Marruecos, el francés Hervé Renard, indicó que el planteamiento del partido no tuvo nada de particular. Todo el mundo sabe que España se expone defensivamente. “Nos fijamos especialmente en el partido contra Portugal porque nos vimos reflejados en ese equipo”, dijo, “aunque claro, nosotros no tenemos a Cristiano... Vimos que España concedió tres goles. Es un equipo que asume muchos riesgos; les gusta tener el balón, moverlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha; y los laterales juegan muy, muy altos. Si lo preparas puedes crear oportunidades de contragolpe. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Tuvimos dos o tres ocasiones más. Pudimos meterles cuatro”.

Hierro se encogió de hombros. “Ya dijimos las dificultades que nos íbamos a encontrar”, dijo el seleccionador español. “Sabíamos que Marruecos no nos iba a regalar absolutamente nada. El grupo era complejo. Marruecos sale muy bien al contragolpe. ¡Pero después de todas las dificultades hemos terminado primeros de grupo!”.

La presión



“El ambiente es bonito”, dijo Hierro. “Esto es un Mundial. Hace ilusión aunque la mayoría de las aficiones aquí son más numerosas que la nuestra. Irán, Marruecos, Rusia... El anfitrión tendrá su gente pero se gana o se pierde por lo que pasa en el campo. La presión ambiental no nos afectará. Estos chavales están acostumbrados a jugar con este ambiente”.

Interrogaron a Hierro sobre si mantiene contacto con su predecesor, el destituido Lopetegui, ahora entrenador del Madrid. “Julen tiene su responsabilidad nueva”, dijo, “yo tengo la mía. Nos mandamos mensajes sin profundidad. Hablamos de la suerte, nos mandamos un abrazo grande. Pero no llamo a Lopetegui con walkie-talkie cada vez que tenemos que tomar una decisión”.

Hierro reflexionó finalmente sobre la entrada determinante de Iago Aspas. “Para cualquier delantero, en espacios reducidos es muy difícil sacar provecho”, dijo, disculpando a Diego Costa. “Sabemos que Aspas es muy especial. Tiene mucho gol, mucho talento, se asocia muy bien. Nos podía ayudar en esos metros finales. Es un chico inteligente, definidor. Pícaro. Entró muy bien, con intensidad, presionando, apareciendo mucho. Fue lo que le pedimos. Que en espacios reducidos sacase todo el talento que tiene, como así ha sido afortunadamente”.