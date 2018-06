La vieja Alemania nunca muere

Alemania, la vieja Alemania, la selección que más triunfos colecciona cuando se la percibe moribunda, emergió de nuevo. Lo hizo en el último segundo del descuento, con la el corazón en la boca ante un empate que prácticamente la condenaba. Revivió una vez agarrada a su leyenda, a la historia con la que ha bordado las cuatro estrellas que coronan su escarapela. Sí, Alemania siempre vuelve porque juegue bien o juegue mal en realidad nunca se va. Siempre tiene una jugada de más. Un córner, un rebote o un error del contrario. Esta vez fue una falta lateral que Toni Kroos convirtió en una perfecta rosca ganadora la que obró el sempiterno milagro alemán. Un tiro imposibe en la mayória de las ocasiones, pero estando Alemana de por medio no hay límites para lo inimaginable. La curva de Kroos desató la locura y el éxtasis. Corrió enloquecido Joachim Lów y a su vera todo el banquillo alemán que segundos antes era un funeral.

La Alemania de los tópicos ganadores, la selección que más niega la derrota independientemente del contexto que rodee el juego, apareció otra vez. Esta vez su resurgir fue con un jugador menos, por la expulsión de Botaeng, pero cargado del orgullo del viejo campeón. Agarrada a su clásico ropaje de equipo bombardero, a fuerza de centros al área logró la igualada y forzó la remontada cuando incuso parecía que los hados la abandonaban con ese remate de Juliand Brandt sobre la bocina que escupió el palo. O con esa mano de Robin Olsen un minuto antes a cabezazo de Mario Gómez.

La granítica Suecia, que ya enterró a Italia en la fase de clasificación, estuvo cerca de añadir otro heráldico campeón a su cuenta de ilustres víctimas. Le sobraron unos segundos. Incluso durante algo más de un cuarto de cuarto de hora, los que fueron del golazo de Toivonen (m. 30) al empate de Reus (m. 47), estuvo clasificada y el campeón enterrado. Su receta fue la misma que en la histórica repesca con los italianos. Dos murallas de cuatro en campo propio, a jugar al frontón y a esperar un agujero por el que hacer pupa.

Contra el doble amurallamiento sueco, el equipo de Löw se consumió en el primer tiempo en el mismo fútbol plano que los mexicanos desnudaron. Cuatro años después no había rastro de aquella selección que maravilló al mundo con el 1-7 a Brasil en estadio Mineirao. Alemania, como España en 2014, se miraba el ombligo de pase en pase inocuo preguntándose en qué punto se estancó su fútbol de toque. No encontraba soluciones interiores para desmontar el sofisticado sistema defensivo suecos. La revolución de Löw, dejando fuera a dos intocables como Khedira y Özul, naufragaba en medio de un juego previsible donde solo Kimmich sacaba punta cuando lograba mezclar con Reus.

Suecia había tomado nota de las costuras que descubrió México y también entendió que el agujero alemán estaba a la espalda de sus mediocentros y en la falta de contundencia y velocidad de sus centrales. A la primera que pudo lanzó a Toivonen a la carrera y lo dejó solo ante Neuer. Boateng se cruzó y contactó sin tocar balón con el punta sueco lo suficiente para forzarle a un remate trastabillado. Las imágenes describieron un penalti de libro, pero esta vez el VAR no intervino. Si el invento sonrojó a Neymar, esta vez quedó en evidencia. Este tipo de situaciones son la que debe aclarar la FIFA. Si el encargado del viodeoarbitraje intervino para señalar un penalti a Griezman o una mano de Dinamarca que los colegiados no habían apreciado, es complicado entender que no entraran en acción en esta jugada que en las repeticiones era tan evidente.

El susto dio paso primero a la lesión del intrascendente Rudy, reemplazado por Gundogan, y al gol de Suecia. Una pérdida inocente de Kroos, la convirtió Claesson en un centro al área que Toivonen durmió con el pecho ante el despistado Rüdiger. A Neuer lo superó con una perfecta vaselina de cuchara.

Alemania comenzó a mascar su drama y desde ese momento optó ya por regresar a su antiguo ropaje. Menos refinado, pero machacón. Se olvidó de elaborar por el medio e inició un asedio infinito de centros laterales. No había más circuito que el que llevara el balón a los costados. Y así construyó su remontada, reforzada cuando para el segundo acto Löw sentó al inoperante Draxler y metió a Mario Gómez. Alemania es más Alemania con un tanque en el área. No fue Gómez el que cazó el empate, pero el rebote que dio en la espinillera de Reus tras un centro de raso sí se ajustó al guión más clásico de las epopeyas del campeón.

Centro a centro, con Suecia ya sin querer saber nada del ataque, Alemania construyó otro final épico. A la heróica, intimidando a su rival incluso con un futbolista menos, se plantó en los último segundos en el costado izquierdo del área. Apenas respiraba ya. Y de repente, esa parábola perfecta e imposible de Kroos para reescribir que Alemania siempre vuelve porque nunca se va.