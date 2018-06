Bélgica - Túnez en vivo, el Mundial de fútbol 2018 en directo

Narrador deportivo

Bélgica no ha perdido en sus tres encuentros anteriores contra rivales africanos en la Cop del Mundo, el del empate ante Túnez en 2002 fue el único de ellos que no ganó. Los belgas Bélgica no han perdido en sus últimos 10 partidos en la fase de grupos del Mundial, con victoria en los últimos cinco (cinco victorias, cinco empates y cero derrotas).