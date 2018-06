McLaren tantea a Ricciardo por si Alonso no renueva

Daniel Ricciardo es el piloto del momento en la Fórmula 1. Los números que acumula el de Perth le colocan en la cuarta posición de la tabla general, a solo dos puntos del tercero –Valtteri Bottas– y con dos victorias en su casillero. A pesar de acumular los mismos ceros (dos) que Max Verstappen, su compañero en Red Bull, Ricciardo aventaja en 34 puntos al holandés, que todavía no se ha estrenado este curso. De hecho, el australiano se reparte con Sebastian Vettel (tres) y Lewis Hamilton (dos) las siete victorias que se han puesto en juego a pesar de no conducir ni un Mercedes ni un Ferrari, los monoplazas que por rendimiento han demostrado estar por delante del resto. A pesar de todo eso y de ser visto por todos, desde el promotor hasta los patrocinadores, como el integrante más simpático de la parrilla, el chico todavía no ha renovado el contrato que le vincula al equipo energético hasta el 31 de diciembre, circunstancia que abre la puerta a una posible salida de Milton Keynes.

El mercado está en situación de 'stand by'. Por un lado, Hamilton aún debe decidir si prolonga su acuerdo con Mercedes por más que todo apunta a que así será. Vettel lo hizo con Ferrari hasta 2020 y no es probable que el alemán, punta de lanza de la Scuderia, tenga a bien permitir que Ferrari le coloque en el otro lado del taller a quien ya le dejó en evidencia en 2014 cuando ambos compartían techo en Red Bull. Y en este ir y venir de hipótesis aparece McLaren, que se postula como un candidato a tentar a Ricciardo para que este se convierta eventualmente en el sustituto de Fernando Alonso siempre que el asturiano decida dejar el campeonato que le ha hecho grande.

"Nuestro Daniel es el rey del mercado. McLaren le ofrece más dinero cada semana que pasa", declara Helmut Marko, uno de los ejecutivos de mayor rango de Red Bull, a Sport Bild. Según Marko, el interés de McLaren a Ricciardo podría llegar a proporcionarle unos ingresos de 20 millones de euros anuales, más del doble de su salario actual, que no llega a los ocho millones de euros. Preguntado este jueves en el circuito de Paul Ricard, el piloto aussie no descartó la posibilidad de salir de Red Bull y enrolarse a otra formación como por ejemplo McLaren o Renault.

"La prioridad es encontrar un coche capaz de ganar el título", respondió Ricciardo, quien no obstante no desmereció la posibilidad de tratar de emular a Hamilton en aquel proceso que llevó a Mercedes a volver ganar el título en 2014 después de un proceso de crecimiento y de reestructuración. "Evidentemente, McLaren y Renault no están en condiciones de pelear por el título en estos momentos, pero puede que sí lo estén en un par o tres de años", añadió, antes de dejar claro que nadie de McLaren le ha puesto un contrato delante: "Se habla de Ferrari y de Mercedes como posibles destinos, pero soy consciente de que puede haber interés también de otros equipos, y McLaren puede ser uno de ellos. En este caso concreto, también dependerá de si Fernando se queda o se va. Si pasa esto último, probablemente busquen a un recambio con experiencia".

El asturiano, por su parte, reapareció en el paddock de la F1 como flamante ganador de las 24 Horas de Le Mans. Sobre su futuro, nada nuevo, la retórica que le ha acompañado desde que regresó a McLaren en 2014. "Lo que necesito es tener opciones de luchar por ganar. El año pasado renové porque tenía la esperanza de volver a ser competitivo con el cambio en la unidad de potencia del coche –de Honda a Renault–, de pelear por el podio y puede que por alguna victoria. No nos hemos encontrado con eso", arrancó Alonso. "Quiero luchar por ganar carreras y el Mundial, y si eso no me lo puede dar McLaren, veremos quién puede", zanjó el ovetense, que en 2017 firmó un contrato multianual.