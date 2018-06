Hierro: “De Gea va a jugar mañana”

De los 23 jugadores que firmaron la primera página de la hegemonía futbolística que instauró España entre 2008 y 2012 solo se mantienen tres: Iniesta, Silva y Sergio Ramos. Para el manchego todo terminará en Rusia con el objetivo de marcharse con su segundo Mundial. "Sueño con lo máximo y eso sería ganar la Copa del Mundo", afirma el héroe de 2010. "Soy consciente de que es una tarea complicada que nos llevará muchísimo trabajo y, más allá de soñar en largo, soñamos en corto. Eso nos dice que mañana tenemos una nueva final. Ganar a Irán nos situaría muy bien en el grupo y a partir de ahí pensaremos en cosas más importantes", matizó comedido Andrés.

Símbolo de la Roja, su figura se entendió fundamental para afrontar el terremoto que sufrió la selección a tres días de empezar el Mundial. Andrés mantuvo el discurso marcado por Sergio Ramos respecto al cese de Julen Lopetegui. "Ha sido un momento que queremos dejar atrás. No ha sido cómodo para nadie, pero ahora estamos centrados en lo que tenemos por delante. Dudas respecto al cambio no hemos tenido nunca", valoró el volante. "Tenemos confianza y estamos capacitados para seguir adelante. Por eso el partido de Portugal no era fácil y el equipo volvió a demostrar su personalidad y la confianza en lo que hacemos". Cuestionado por si ejerció el papel de mediador, insistió en reforzar la unión y el compromiso del equipo desde un principio: "Más allá de mi opinión, de mi experiencia, si algo ha caracterizado a este grupo es la unión. La mayoría nos conocemos hace mucho tiempo y al final lo que demuestra un grupo en estos momentos es la confianza ciega en lo que hace, en el compañero. Todos vamos en la misma dirección".

Seguramente el grupo tratará de utilizar ahora esa unión para reforzar la figura de David de Gea. Sus errores en el amistoso ante Suiza y en el debut frente a Portugal le han puesto en el disparadero. Fernando Hierro zanjó de inmediato cualquier posibilidad de cambio. "David va a jugar mañana", espetó. "Tenemos confianza plena en él, está dentro de los tres mejores porteros del mundo desde años", dijo el seleccionador, que alabó la figura de su colega Carlos Queiroz y confirmó también el regreso de Dani Carvajal. "Está bien. Lleva mucho tiempo entrenando ya con el grupo. Está disponible".

"La fortaleza de Irán es que es un equipo con las ideas muy claras. Tiene jugadores con mucho físico y si hacemos muchas transiciones son peligrosos. Además, el balón parado lo tiene muy bien preparado", analizó Hierro sobre el rival de la selección. "Son sólidos en defensa y en ataque. Encaja poco y en los últimos 16 partidos ha metido 37 goles, un 40 % a balón parado. Está muy bien trabajado, es aguerrido y muy poderoso a nivel físico. Nos van a plantear muchas dificultades", amplió.