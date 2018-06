Futre: “Portugal será la misma de la Eurocopa”

A Paulo Futre (Montijo, Portugal; 52 años) le duele el enfrentamiento entre España y Portugal, aunque menos que si se midieran en un cruce. “Aún me acuerdo del Mundial de Suráfrica, perdimos 1-0 y claro, se pasa mal. Además, son dos países ibéricos, aunque Portugal es mí país. Ambas son favoritas para ganar el Mundial”, dice. Futre no cree que a Cristiano le afecte su desencuentro con el Real Madri -“es un profesional de élite”- y como atlético advierte a Griezmann: “A mí, 30 años después de haber jugador en el Atlético, me tratan como un mito hasta los niños y alucino. Eso puede ser Griezmann si se queda”.

Pregunta. ¿Qué le dice este Portugal dos años después de ser campeona de Europa?

Respuesta. Que hay que hablar mucho de los jóvenes, Bernardo Silva, Gelson, Guedes, André Silva, que hace una buena pareja arriba con Cristiano.

P. Tres de esos cuatro futbolistas son extremos, el sello de la cantera portuguesa.

R. Lo nuestro con los extremos es digno de estudio. En esto la cantera del Sporting es líder, Figo, Simao, Quaresma, Nani,... Gelson Martins, dentro de muy poco, será un jugador de talla mundial. Tiene potencia, es rápido, con desborde por los dos perfiles. Bernardo Silva es fantasía y Guedes tiene una potencia en carrera admirable.

P. La evolución además tiende a extremos goleadores, el camino marcado por Cristiano y Messi, incluso antes Thierry Henry.

R. Sí, son jugadores que terminan la temporada no solo con 15 o 20 asistencias, también registran 11 o 12 goles. La liga portuguesa es muy competitiva, se entra fuerte al balón y estos chicos crecen en ese ambiente. Desde que son juveniles les obligan a jugar con espinilleras.

P. Portugal, pese a su dimensión, no para de generar y exportar talento.

R. Todo cambió a raíz de la generación de oro de Figo y Rui Costa. Cuando yo iba a salir del Oporto hablé con el Madrid, la Juve, el Barça, el Inter… Más que preguntarme por el fútbol me hacían un test psicológico porque estaba instalado el estereotipo de la morrinha del jugador portugués. Solo se permitían dos extranjeros y me decían que no podían fallar en la elección.

P. ¿Cómo llegan estos jóvenes al Mundial?

R. Tienen que estar en la línea de Cristiano, morirán en el campo por Portugal. Estar delante de Cristiano tiene que ser un plus de motivación para ellos, es una responsabilidad extra, pero bonita. No pueden fallarle. Fernando Santos confía mucho en ellos y les va a necesitar.

P. ¿Qué Cristiano vamos a ver?

R. Espero un Cristiano más en punta, como le hemos visto este año en el Madrid, como en el partido de París contra el PSG, nada más pensando en el gol. El olfato lo tiene, y la calidad para marcar. Jugando ahí, tenemos Cristiano para cuatro o cinco años más.

P. En partidos donde no le llegue el balón, ¿cree que tratará de intervenir en el juego?

R. Depende de quién juega en el medio del campo. Si juega con tres, Moutinho, William Carvalho y Adrien Silva, más Guedes y Bernardo Silva en las bandas, no creo. Si juega con cuatro centrocampistas, quizá sí necesite intervenir más, … Contra España veo más esto último. España va a tener la pelota, y Portugal se parecerá a la de Eurocopa, bien replegada atrás y esperando salir a la contra.

P. Con tanta posesión, ¿le encaja Diego Costa como delantero?

R. España tendrá un porcentaje medio del 65% más o menos, en esas condiciones cualquier delantero puede jugar. Diego es muy aprovechable por sus desmarques y su pelea y no nos olvidemos de que tiene gol.

P. William Carvalho es la clave en el medio.

R. Sí, es una bestia, capaz de cubrir mucho campo. No entiendo qué les pasa a los grandes clubes con este jugador que no le fichan porque es de los mejores del mundo en su puesto. Tiene un físico impresionante y buen toque.

P. Recuperar el nivel defensivo preocupa a Fernando Santos.

R. En los laterales estamos perfectos, cómo será que se han quedado fuera Cancelo y Semedo. Pero están Cedric, Guerreiro, Ferreira, Mario Rui… Tres centrales grandes veteranos como Pepe, Fonte y Bruno Alves, más Rubén Díaias, que es fortísimo, sale con la pelota, va bien de cabeza…. Veremos a ver, pero si ve la cara de Fernando tras encajar dos goles contra Túnez...

P. ¿España?

R. En la línea del amistoso que jugó contra Argentina, sin duda es la gran favorita junto a Alemania. No estaba Messi, pero no es fácil meterle seis goles a Argentina.

P. ¿Alemania?

Los alemanes como siempre, van pasando fases sin que te des cuenta y además ahora juegan bien. Es una cuestión de mentalidad, son más fuertes mentalmente que cualquiera. La Copa Confederaciones la ganaron con el equipo B. Están hechos para las grandes competiciones.

P. ¿Y Brasil?

R. No tengo ninguna duda de que son mejores que en 2014. Neymar parece que llega bien y le digo una cosa, el regate y la velocidad ganan partidos. Brasil, como Argentina con Messi, y Portugal con Cristiano, pueden ganar el Mundial basándose en ellos porque son tres artistas.