Fischer fulmina a Larsen

Posición inicial:

Blancas: Ta1, Ac1, Dd1, Tf1, Rg1, Ae2, Cf3; peones en a4, c2, c3, d4, e5, f2, g2 y h2.

Negras: Ta8, Re8, Th8, Dc7, Ad7, Ce7, Cc6; peones en a7, b7, c4, d5, e6, f7, g7 y h7.

Bent Larsen (1935-2010) era muy optimista unos meses antes de enfrentarse a Bobby Fischer en los cuartos de final del Torneo de Candidatos de 1971: “Fischer nunca será campeón del mundo porque tiene pánico a perder partidas”. El gran maestro danés no iba tan descaminado como pueda parecer en cuanto al tema de fondo -la mejor prueba de ello es que Fischer se retiró durante 20 años tras ser campeón en 1972, a pesar de que el dictador filipino Ferdinand Marcos ofreció una bolsa de cinco millones de dólares de 1975 por defender el título ante Anatoli Kárpov-, pero sí a plazo inmediato: Fischer lo masacró por 6-0.

La partida de este vídeo es la primera del duelo, y resulta muy significativa, además de espectacular e instructiva, sobre el estilo directísimo de Fischer, quien se lanza al ataque en plena apertura y logra una posición ganadora. Es verdad que luego no remata de la mejor manera, pero a los aficionados del siglo XXI nos conviene no olvidar nunca que entonces no existían los chips que calculan millones de jugadas por segundo.