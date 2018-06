Ramon Planes completa el área deportiva del Barcelona

La relación entre el presidente Josep Maria Bartomeu y el secretario técnico Robert Fernández era distante desde hace tiempo y desde el Barça son muchos los que ignoran los motivos del desapego, más allá de que sugieren que el mandatario azulgrana se enamora tan rápido como desenamora. De las largas conversaciones que tenían cuando Robert le dio largas una vez que se despidió a Andoni Zubizarreta del área deportiva —a la tercera ocasión le dio el sí—, a apenas darse los buenos días cuando se cruzaban por los pasillos. Por eso, tampoco fue de extrañar que no se presentara en el acto de su despido sino que fuera el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, quien le comunicara que recogiera sus bártulos para marcharse el próximo 30 de junio. El testigo lo recogió Abidal —candidato con el expresidente Joan Laporta en las pasadas elecciones—, que no tiene experiencia en el cargo, pero que desde ayer ya sabe que contará como adjunto con Ramon Planes, que gobernó el área deportiva del Espanyol (2007-09), además de la del Racing, Alavés, Lleida, Elche, Tottenham y Rayo, y que actualmente estaba en el Getafe, que le ha liberado sin exigir compensación económica.

“Lo de Robert no fue una destitución”, corrigen desde el club; “simplemente no se le ha renovado el contrato”. Y así es porque al contrario que en los dos primeros años, cuando tenía una cláusula de renovación por ganar algún título, en el tercero no estaba incluido este apartado. “Pero a Robert no se le ha dado ninguna razón de su adiós, más allá de que les resultaba incómoda la decisión y que entendían que el club necesitaba un cambio”, señalan desde las altas esferas del club, mientras confirman que el secretario técnico no pidió explicaciones ni nada por el estilo sino que aceptó el tortazo sin torcer el gesto porque se lo esperaba. “Ganó la Liga y la Copa, aguantó al equipo con la marcha de Neymar y trajo a un técnico que se ha ganado a todos”, añade otra voz del club; “pues igual no lo ha hecho tan mal…”. Pero sí para la junta directiva y para el director deportivo, Pep Segura —“la decisión sobre Robert la tomará él”, explicó en su día y en público Bartomeu—, que desde ya cuenta con la ayuda de Ramon Planes.

Descubridor de talento

Amigo íntimo de Mauricio Pochettino (pretendido por el Madrid por más que Levy, jefe del Tottenham, sea un hueso duro de roer) desde que trabajaron juntos en el Espanyol —a menudo hablan por teléfono—, Planes es un trabajador incansable que visiona partidos de fútbol hasta por costumbre. Ahora, trabajará para el Barcelona con un papel menos sugerente en lo nomenclativo. “Pero seguro que ha valorado que en el Barça puede llegar a muchos jugadores que no podía en otros equipos”, explican desde el club.

No les falta razón porque cuando estaba en el Espanyol, por ejemplo, todos recuerdan esa tarde en la que saltaba de alegría al cerrar la cesión de Coutinho, o como le frustraba no poder negociar por sus perlas —por entonces señalaba a Hazard (estaba en el Lille), Van der Wiel (Ajax) y M’Vila (Stade Rennes)— por falta de dinero. En el Barça podrá llegar a esos futbolistas, ahora que ha sido nombrado adjunto a la secretaría técnica. Un papel, en cualquier caso, que a buen seguro no le incomoda porque siempre ha tenido una frase de cabecera: “Todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo”.

En el Barça se encontrará con Urbano Ortega, con el que también trabajó en el Espanyol, y estará bajo las órdenes de Segura y codo con codo con Abidal. Un fichaje para traer fichajes.