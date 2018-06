Umtiti: “No podía irme de mi casa”

Cogió un jet privado desde Francia, después de disfrutar de dos días de fiesta tras disputar un duelo con la selección en Niza, apareció por Barcelona con prisas pero con la sonrisa puesta, firmó su renovación con el Barça y se puso delante de los micros para volver a coger un avión directo a Clairefontaine [estaba citado a las 16.00 horas], ciudad deportiva de la selección gala, que ya prepara el próximo Mundial de Rusia. Samuel Umtiti (Yaundé, Camerún; 24 años) está de enhorabuena porque se ha ganado un sitio en la zaga bleu del mismo modo que también ha conquistado al barcelonista, una plaza en el once de Valverde y ahora una renovación por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2023. Aunque la prolongación de su contrato azulgrana no ha sido sencilla.

Resulta que Umtiti quería cobrar como un jugador titular, con sus primas por acumular más del 60% de los minutos, que es donde establece el Barça las mejores remuneraciones. “Estoy aquí para ganar los títulos. El dinero me da igual. Bueno, no, es muy importante, pero me interesan los títulos”, resolvió el futbolista, que advirtió en su día tener una cláusula asequible para los demás clubes –era de 60 millones- y que ahora está cifrada en 500 millones, igual a la de Piqué y Sergi Roberto, y 200 menos que la de Messi. “Así no se moverá de aquí”, celebró el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Aunque todo tiene un precio… “Estoy muy feliz y orgulloso de poder renovar por el Barcelona. También un poco nervioso porque es un sueño que continua”, expuso Umtiti; “desde el primer día en el Barça me sentí como en casa. Y ahora quiero quedarme hasta…”. Bartomeu intercedió: “15 años”. A lo que el central replicó, medio en broma medio en serio: “Sí, pero luego hablamos del contrato, ¿no?”. Aunque añadió: “No podía irme de aquí, es mi casa”. Y amplió: “Se han dicho muchas cosas, pero mi prioridad era seguir aquí, jugar con los mejores futbolistas y en el mejor club del mundo. No me veía en otro equipo y no quería marcharme. Estoy jugando con el mejor del mundo. El Barça es mi equipo desde pequeño y espero ganar títulos y seguir mejorando”.

Vestido con un traje a medida marrón, corbata a juego y la risa como saludo, Umtiti atendió a las preguntas de los medios al tiempo que prefirió no explayarse sobre Griezmann -“hablo mucho con él, de todo. Pero no de este tema. Es un jugador maravilloso y puede ayudar a todos los equipos del mundo. Si viene, será fantástico”, zanjó-, descartó ponerse en la piel de Dembélé si viene el extremo del Atlético: –“él y Griezmann ya son mayorcitos para decir lo que piensan, para tomar sus decisiones. Son jugadores que se entienden y que están juntos en la selección. Es lo que puedo decir”- y desveló su objetivo inmediato: “En el Barça hay que luchar para ganar todo y la Champions para mí es la mejor competición. Tenemos que ganarla. Vamos a trabajar mucho más para conseguirlo el año que viene”.

Con la plana mayor del área deportiva en primera fila, además del representante del jugador, Umtiti demostró dominar el castellano con bastante fluidez. Y expresó su emoción. “Ahora soy consciente de la suerte que tengo. Cuando llegué, aún estaba en mi mundo, el del Lyon, y no me di cuenta de que iba a jugar con los más grandes”, convino. Entre ellos, Piqué, su compañero de zaga. “Me entendí muy bien con él desde el principio. Nos gusta reír y siempre me ha ayudado, como el resto del vestuario. Creo que esto me ha hecho progresar, estando al lado de Piqué y de los demás”, señaló, a la vez que destacó el triunfo sobre el PSG del año pasado como el mejor momento y la caída ante la Roma en este curso como el peor. “¿Pero usted se considera también entre los mejores del mundo, ya que ha renovado por el Barça?”, le cuestionaron. “Sí, si no no hubiera firmado. Y estoy seguro de que vamos a tener un equipo espectacular. Por eso hemos fichado buenos jugadores –aunque están por definir- y el año que viene espero que podamos luchar para ganar todos los títulos”.