Umtiti renueva con el Barcelona hasta 2023

Fue en una concentración de entretiempo con Francia cuando soltó la bomba. “Mi cláusula [60 millones] no es muy grande, todo el mundo lo sabe y ya hay varios clubes interesados en mí”, resolvió Samuel Umtiti para sorpresa de la parroquia azulgrana, que aplaude y corea al jugador a cada encuentro que se disputa en el Camp Nou. Tanto en el área deportiva del Barça como en los despachos presidenciales se desató de inicio un buen enfado –porque entendían que su contrato acababa en 2021 y un año y medio en el club no le daba para tales reivindicaciones-, pero pronto se pasó al nerviosismo y a las urgencias porque no querían perder a un central que había reemplazado a Mascherano sin apuro alguno y que se complementaba mejor que cualquier otro con Piqué por su salida natural hacia la izquierda y su velocidad para la corrección. “Saben cuándo uno tiene que saltar a la presión, cuándo tiene que salir o quedarse o cuándo hablar. Todo eso lo tienen mecanizado. Un poco es por su talento, pero también por el tiempo que llevan juntos”, les piropeó el técnico Ernesto Valverde. Y más tiempo que pasarán juntos porque el Barça renovó ayer a Umtiti hasta 2023, cinco años más.

Tan importante era la gestión de la renovación de Umtiti que la ha llevado el secretario técnico Robert Fernández de pe a pa. Cuentan desde el Camp Nou que al inicio costó lo suyo encauzar las negociaciones porque mientras el club se peleaba por no disparar aún más la masa salarial del equipo –que ya ocupa casi el 90% del presupuesto-, el agente del jugador (que antes era su hermano Yannick Um y ahora es Arturo Canales, que también representa a Piqué y Rakitic en el Barça) alegaba que durante dos años ha sido un fijo en la zaga azulgrana y reclamaba un sueldo que le situaría en el segundo escalón salarial del equipo. Algo a lo que se negó el Barcelona en rotundo, pero que, con el tiempo, las variantes y las primas del contrato, además del lógico aumento de sueldo –también se amplía la cláusula de rescisión, aunque el club no la dirá hasta este lunes en el acto de la firma de renovación-, se reformuló el contrato hasta convencer al jugador.

“Está claro que quiero renovar por el Barcelona y espero estar en el equipo la próxima temporada. Estoy en un club que me ha permitido realizar mi sueño. Hoy tengo contrato en vigor y para que me vaya me deben dar una patada”, explicó Umtiti hace unos días, ya con los nuevos términos del contrato redactados. Concentrado con la selección de Francia para el Mundial, el central afronta el evento con la seguridad de que jugará en el Barça el año que viene. Circunstancia que no tiene tan clara su compañero de selección, Griezmann, que llegó en su día a un acuerdo con el Barça pero que podría recular ante la persistencia del Atlético y las figuras que ya copan el ataque azulgrana.