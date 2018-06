Doncic y Llull superan la fiebre amarilla y dejan al Real Madrid a un paso de la final

El segundo partido de la eliminatoria de semifinales entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria registró la enésima plusmarca de Felipe Reyes. El capitán madridista, de 38 años, igualó a Rafa Jofresa como el jugador con más partidos de la era ACB (756), a solo 22 del récord absoluto de Joan Creus que sumó 778 entre la Liga Nacional y la ACB. Felipe, que debutó con el Estudiantes el 4 de octubre de 1998 ante el Baskonia, es noveno en el ranking de minutos, sexto en el de puntos y líder en el de rebotes.

“Es una cifra que me motiva muchísimo. Ser el jugador con más partidos en una Liga tan fuerte y tan competitiva como esta y habiendo jugado sólo en dos equipos, Estudiantes y Real Madrid, para mí es muy importante y me hace muy feliz”, decía Felipe en la víspera sobre su récord. “Mi intención es seguir jugando mientras el cuerpo y sobre todo la mente aguanten. Físicamente me encuentro muy bien, y mentalmente también porque tengo gente que me aconseja, que me ayuda, tengo una familia increíble que me ayuda para que en los momentos malos no me venga abajo. Puedo seguir unos años más”, remató.