Diego Costa, el mismo ‘lagarto’, pero con otra piel

Diego Costa (Lagarto, Brasil, 29 años) es el único futbolista de la selección española que posee, a partir de su fisiología, una serie de capacidades sin réplica en el grupo. De hecho, todas ellas le confieren una manera de jugar muy particular que, como consecuencia del patronaje del resto de sus compañeros, especialmente de los que juegan más cerca de él, requieren de un periodo de aclimatación para su total aprovechamiento.

La circunstancia es recíproca, pues no hay pase sin desmarque, y al revés, por lo que el delantero de La Roja, a diferencia de Iago Aspas y Rodrigo Moreno, se siente más cómodo descubriendo carreras a campo abierto que transitando por líneas cortas de pase.

“El tiempo”, señaló ayer Costa. Ese es el factor clave en opinión del futbolista hispano-brasileño para expresar su sintonía actual con el grupo. “Conozco mejor a los compañeros, estoy muy a gusto y sé que puedo ayudar”, abundó el jugador del Atlético, que salió a sala de prensa acompañado por Azpilicueta. “Con Diego gané dos Premier League en el Chelsea [2015 y 2017]. Todos sabemos el gran jugador que es”, comentó el navarro.

Costa debutó en el Vicente Calderón en marzo de 2014 en un amistoso ante Italia. Vicente del Bosque creyó que su verticalidad, agresividad y voracidad podían paliar la falta de gol que amenazaba con desabrochar el buen hacer de una selección que se preparaba entonces para defender el trono mundial en Brasil. “¿Una final un problema? Para nada, lo firmo ahora. No tendría ningún problema en jugarla contra Brasil”, confesó contundente a la cábala. No es Costa un futbolista que se maneje con tibieza, tampoco fuera del campo. “Cuando uno va a la guerra va a ganar”, dijo después.

La primera ocasión con resultado de gol de Costa como internacional español (provocó el penalti que transformó Xabi Alonso) puso por delante a España ante Holanda en el primer partido del Mundial de 2014. Después vinieron los cinco tantos de la Oranje, a los que se sumaron los dos de Chile en el siguiente partido. En la inútil goleada ante Australia (0-3) Costa no participó. Abandonó el torneo sin marcar. “En 2014 pasaron muchas cosas. No llegué en mi mejor momento [un mes antes se retiró lesionado a los ocho minutos de juego en la final de la Champions ante el Madrid], y ahora tengo una oportunidad nueva. Es otro mundo”, recordó.

Tras el fiasco del Mundial, y hasta que Del Bosque abandonó el banquillo de España tras la Eurocopa de Francia, Costa solo marcó un gol, ante Luxemburgo (0-4). Un tanto en ocho partidos. Con Lopetegui en el cargo acumula seis dianas en ocho. “En aquella época lo pasé muy mal pero ahora es otra cosa. Arriba hay una pelea muy linda para poder estar entre los once, y estoy preparado”, advirtió.

Más descansado

A pesar de su condición de rara avis, la implementación de Costa en el esquema de juego de Lopetegui ha resultado mucho más fructífera que en su primera etapa, aunque se haya perdido cinco de los 10 partidos de clasificación para el Mundial entre lesiones y ausencias múltiples durante su salida del Chelsea al Atlético.

ampliar foto Diego Costa golpea el balón ante Koke, Thiago e Iniesta. JUAN MEDINA REUTERS

“Me encuentro bien. Eso de que no haber jugado durante medio año sea algo malo [fue apartado del equipo por Conte y se perdió 21 jornadas de liga por la sanción de la FIFA al Atlético], es muy relativo. Hay algunos futbolistas que juegan toda la temporada y cuando llegan al final del año no están tan bien. Yo me encuentro bien, cada vez mejor, y a tope para llegar a esta Copa”, señaló el jugador.

A falta de la incorporación de jugadores como Isco, Asensio y Lucas Vázquez —Nacho acortó sus vacaciones y regresó ayer con el grupo—, las jornadas de entrenamiento en Las Rozas sirven para que futbolistas como Silva, Iniesta, Busquets, Thiago y Koke afinen todavía más la conexión con él.

“Hay que tener confianza, sabemos que con los jugadores que tenemos, si la gente está enchufada, y la suerte nos acompaña, ¿por qué no [ganar el Mundial]? ¡Si pasa será la hostia!”, resumió. Costa sigue siendo Costa aunque con la piel cambiada. Un lagarto conocido.