Oriol Servià: “Fernando Alonso puso las 500 Millas de Indianápolis en el mapa”

“Todo ha vuelto a la normalidad... Bueno, a la normalidad relativa”, exclama Oriol Servià (Pals, Girona, 43 años), a pocas horas de abordar este domingo su décima participación en las 500 Millas de Indianápolis (18.15, Movistar Deportes 2). Alude el catalán primero a que esta edición la carrera no vive en ese estado de agitación que provocó el año pasado la presencia de Fernando Alonso; y segundo, a la polémica desatada en las redes sociales la semana pasada que le llevaron a denunciar “mensajes con odio asesino” cuando difundió una imagen de su casco con el lazo amarillo incorporado, acompañando a su ya tradicional imagen de Salvador Dalí. Con este diseño saldrá desde la 26ª posición en una carrera que en 2017 pudo ganar antes de que un rival se lo llevara por delante a pocas vueltas del final.

Pregunta. Este año usted ya no es “el otro español”.

Respuesta. Siempre me pareció normal el súper interés que hubo, porque Fernando Alonso es dos veces campeón del mundo. También se va a Le Mans o a Spa y esos campeonatos notan de repente una atención mediática que no tenían. Es normal que este año haya menos revuelo. Lo que me gusta es que Fernando puso las 500 Millas en el mapa de mucha gente que no sabía ni que existían o no conocían lo grande que eran. Ahora, si gano, al menos la gente sabrá lo que he ganado.

P. ¿Qué ha pasado con el casco?

R. Me ha sorprendido la reacción de algunos en las redes sociales. Es impresionante los haters que salen en ambos lados, que lleguen a decir: “Ojalá te estrelles y te chapes el cerebro”. Yo soy el dueño de mi casco y hago el diseño que quiero porque es nuestra cara para los fans. Siempre he llevado la senyera, más grande o más pequeña. ¿Qué ha pasado este año? Que he puesto el lazo amarillo en el cogote. ¿Y qué representa? Lo que yo opino: que nadie debería estar en una prisión provisional antes de ser juzgado a no ser que sea acusado de un acto violento. Sobre todo siete meses.

P. No tiene ningún problema en dar sus opiniones políticas.

R. Hasta cierto punto no. En las redes algunos dicen que por qué mezclo deporte y política. Para empezar, es discutible que el lazo sea político, es más sobre derechos humanos. Pero si me da la gana de mezclarlo en el fondo soy persona, no soy un robot que solo va a correr. A veces nos quejamos de que los deportistas no tengan opinión.

P. Volvamos a la carrera, el año pasado pudo haberla ganado.

R. Sí. Había adelantado a los que estaban primeros en mi estrategia, Tony Kanaan y Fernando Alonso, y creo que la carrera estaba entre Takuma Sato [ganador al final] y yo. Pero acabé en el muro.

P. ¿Y cómo lo tiene este año?

R.Ahora mismo la cosa no pinta fácil. Porque salimos 26º y el aerokit de este año hace más difícil adelantar desde atrás, el rebufo es muy malo. Tenemos trabajo, aunque es una carrera que, como hemos visto muchas veces, pueden pasar muchas cosas. Y segundo: Chevrolet [el otro motorista de la competición] ha demostrado estar por delante de Honda.

P. Este año podría haberse quedado fuera tras la clasificación.

R. Exacto. Es la primera vez en muchos años que había más de 33 coches inscritos y son los que pueden correr. Esta edición corro en un equipo que es una combinación con Rahal Letterman Lanigan Racing, el del año pasado, y Scuderia Corsa, que en Indy no tiene experiencia. La noche anterior [a la clasificación] les dije: "Vamos a estar bien". En ningún momento pensé que estuviéramos en peligro, pero así es la carrera. A cinco minutos del final casi no estoy clasificado.

P. ¿Cómo valora ahora el paso de Alonso por la Indy?

R. Fue más grande de lo que me esperaba y lo sigo viendo igual. Tuvo un impacto muy grande para la Indycar, las 500 Millas y para su imagen. En una disciplina que no es la suya corría el riesgo de quedar mal y lo hizo muy bien. Se ganó más respeto de lo que la gente ya le tenía en el mundo de motor.

P. ¿Estaría mejor ahora allí que en Mónaco?

R. No, ahora sería muy distinto. El año pasado tenían un problema enorme con el motor pero ahora hace puntos en cada carrera. No ir a Mónaco ahora sería una falta de respeto.

P. Se habla de la posibilidad de que McLaren apueste por la Indy.

R. Pues sí. Sigo oyendo rumores, en prensa y en el paddock. Ojalá vuelva Fernando Alonso y podamos competir el uno contra el otro.