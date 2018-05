Bartomeu: “El Barça no funciona a golpe de talonario como otros equipos”

Atendió el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a los micrófonos de Catalunya Ràdio para hacer una valoración de la temporada que ha cerrado el equipo con un doblete tras la conquista de la Liga y la Copa. No pareció suficiente para el propio presidente, que tras la eliminación europea ante la Roma en los cuartos de final, filtró las ganas de destituir al entrenador Ernesto Valverde a un corrillo de periodistas. Palabras que negó en público, aunque en esta mañana del miércoles se corrigió a tiempo. “No he dudado de él. El día de la Roma se nos escapaba que queríamos romperlo todo. Es lo normal. Pero en pocos días se sobrepasó la debacle ganando partidos y con el doblete. Es una temporada de nueve, de excelente”, resolvió al tiempo que expresó su voluntad de que siguiera más tiempo del que indica su contrato, que finaliza al concluir el próximo ejercicio. Reacio a desvelar cualquier asunto deportivo, Bartomeu se reafirmó en su discurso internacional y dejó alguna que otra frase rimbombante, también discutible.

Cuestionado por la incorporación de Griezmann, con el que ya llegaron a un acuerdo hace tiempo pero que ahora parece tiritar, negó la mayor. “Llevamos meses preparando la siguiente temporada. A partir de julio comenzaremos a hablar de la gente que llega y se marcha”, se arrancó; “pero tiene contrato con el Atlético y tenemos un respeto máximo por los demás clubes. Aunque es lógico que a todos los culés nos gusta ver a los mejores jugadores con nuestra camiseta”. Ocurre, sin embargo, que el equipo necesitará una buena limpia porque hay jugadores que ya no cuentan para el cuerpo técnico, como Aleix Vidal, Alcácer y André Gomes, que mostró en público su ansiedad y desánimo por su fútbol en azulgrana. “Fue un fichaje muy celebrado porque venía del Valencia tras hacer grandes temporadas. Es muy responsable, es un hombre admirado como compañero porque es muy generoso, pero no ha tenido demasiados minutos. Ha aportado tanto como ha podido, declaró que estaba fastidiado y sufría porque no cumplía con sus expectativas”, expuso Bartomeu; “yo no silbaría nunca a un jugador mío. Ahora que haga buenas vacaciones y hable con los técnicos”. Pero no seguirá como tampoco lo hará Iniesta, que deja al equipo con pocos exponentes de La Masia. ““Cuando se fueron Valdés, Puyol, Xavi…, dejaron un vacío muy importante. Era una asignatura pendiente hacer las despedidas a la altura de los jugadores y creo que los actos les pusieron a la altura de lo que son. Y seguro que vuelven al club”, señaló a la vez que admitió aguardar al regreso de Iniesta.

Para relevar al capitán y a los jugadores, el club deberá hacer una inversión. “El Barça es de los dos o tres clubes del mundo que más ingresa y se puede permitir inversiones como las de este año. Parecen desmesuradas pero es que el fútbol se ha vuelto loco. Nadie podía pensar que un club pagar 222 millones (Neymar)”, señaló. Pero dejó una frase grandilocuente, también, que chirrió tras los últimos movimientos (Dembélé y Coutinho costaron cada uno en torno a 150 millones de euros con variables): “El problema del Barça no es la inversión, sino la masa salarial. Por eso hay que buscar más recursos. Hay equipos que funcionan a golpe de talonario. El Barça no funciona así”. De momento, se sabe que llegará el medio Arthur (Gremio). Aunque Bartomeu quiso destacar la relevancia que tendrá La Masia: “Ernesto dijo que quería un equipo con pocas fichas. Es la filosofía de club, en la que se chupe de un filial que refuerce al primer equipo. Creo que para el año que viene lo tiene claro”. Pero el filial pelea por evitar el descenso en Segunda y hay un escalón en el que se pierden los futbolistas, bien por desánimo; bien porque los fichan de fuera. “Queremos retener el talento. Hemos duplicado y triplicado sueldos (de los jóvenes de la cantera) para situarnos en los niveles europeos”, convino; “siempre decimos que en el Barça cobrarán menos dinero, pero aquí tendrán trayectoria y una carrera diferente, con el ADN Barça”. Aunque si hay una cosa diáfana en Can Barça es que Messi tendrá que tirar del carro en los siguientes años. “Tiene contrato hasta 2021 y espero que alguna vez más lo tengamos que renovar. Creo que ya está vinculado para siempre; ha tenido ofertas de otros clubes. El día que deje de jugar al fútbol será el mejor embajador del club”, zanjó.

En una extensa entrevista, Bartomeu también tuvo tiempo para hablar del expresidente Sandro Rosell, de quien se pusieron pancartas en su favor en el último duelo del Camp Nou. “El socio puede poner las pancartas que crea conveniente. Lleva un año en prisión preventiva y no tiene ningún sentido en lo humanitario y es injustificado. Si hay algo, que lo juzguen. Es una barbaridad que suceda esto en el siglo XXI”, replicó.

Indefinición sobre el área deportiva

Entregado el club a Pep Segura, coordinador del área deportiva, el club parece predispuesto a dar salida al secretario técnico Robert Fernández porque siempre que ha habido una crisis institucional hay alguien que recibe los palos. Ocurrió con Zubizarreta cuando se perdió en Anoeta –por más que Luis enrique hiciera luego el triplete- y, después de que los fichajes de este año no hayan dado la talla, hace unos meses se filtró que el club se interesaba en la figura de Jordi Cruyff. “Eso no tiene base”, negó Bartomeu.