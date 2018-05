Valverde: “La temporada del Barcelona ha sido excelente”

Nada más sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barcelona, Ernesto Valverde suspiró. “Se hace dura la temporada”, soltó. Todavía no le habían realizado ninguna pregunta. Era su anteúltima comparecencia antes de cerrar la temporada. Estaba contento, sobre todo relajado. Hasta se animó a bromear con los periodistas. “La prensa hace su trabajo. Ya sé que hay veces que las balas silban de izquierda a derecha, pero ya sabes de qué va esto. Esta temporada a la prensa les doy un aprobado. Venga va, un sobresaliente. Estoy generoso hoy”, afirmó, entre risas, el técnico del Barcelona. También, ya más serio, calificó la actuación de su equipo en su primera campaña en el banquillo del Camp Nou. “Le pongo una nota alta. Ha habido de todo. Hemos perdido un partido en cada competición. Pero el que perdimos en Champions nos dio mucha inestabilidad. Nos levantamos y conseguimos dos títulos. Fue una temporada excelente, teniendo en cuenta como empezamos”, completó el preparador de Cáceres.

No olvida Valverde la turbulencia del comienzo de temporada, cuando perdió a Neymar y cayó en la Supercopa de España ante el Real Madrid. “De los problemas hay que aprender y dar pasos hacia adelante. Ahí está el ejemplo del Atlético, no le fue bien en la Champions y ganó la Europa League. O del Madrid, que no le fue bien en la Liga ni en la Copa y está en la final de la Copa de Europa”, apuntó Valverde. Ya sin nada por lo que pelear, el barcelonisno está pendiente de la final de la Champions y de la despedida de Andrés Iniesta, que mañana ante la Real Sociedad jugará su último duelo con la camiseta del Barcelona. “Es un partido muy importante por lo que significa Andrés, nos enfrentamos a un equipo que se ha revitalizado en las últimas jornadas y queremos despedir con una victoria a Andrés”, aseguró el entrenador. “Ha sido un honor entrenarlo”, añadió.

Iniesta celebró su adiós junto a la plantilla. Antes de su último entrenamiento, el volante manchego invitó a todo el grupo azulgrana a una barbacoa en la Ciudad Deportiva. “Algo de carne, ensaladas, ambiente distendido, nada especial, pero ha estado muy bien”, contó el entrenador. Homenajes para Iniesta, descanso para Messi. “Leo ha llevado una carga de partidos importantes, incluso jugando con molestias, ahora hemos pensado que descanse un poco. En Sudáfrica, jugó 15 minutos por un tema contractual, pero nos ha ayudado mucho y la idea es que descanse”, reveló el Txingurri.

El entrenador del Barcelona valoró, también, la elección de Luis Rubiales como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. “Tengo mucho respeto por lo que se ha decidido en la Federación. De Villar, pese a todo lo que se ha escrito, creo que es una persona honesta. Espero que a Rubiales le vaya bien. Si le va bien a la Federación nos irá bien a todos”, completó Valverde.