El Huesca asciende a Primera

Huesca ya es de Primera. El equipo aragonés se estrenará el curso que viene en la élite del fútbol español. Debía ganar este lunes en Lugo para confirmar el ascenso y no falló (0-2). En unos meses por su estadio, El Alcoraz, desfilarán el Barça, el Atlético, Madrid, Valencia... y todas sus estrellas. Con el logro del Huesca solo queda un puesto directo para Primera. El Rayo lo tiene en la mano, le basta con ganar uno de los dos partidos que le quedan, aunque todo puede pasar en la impredecible Segunda.

No lo puso fácil el Lugo, todo un experto en frustrar ascensos ajenos, pese a que nada se juega ya en el campeonato. El tempranero gol de Alex Gallar puso el carril para el objetivo del Huesca. El zurdo se colocó el balón para su pierna buena y lo puso junto al palo izquierdo. Todo pintaba bien, aunque el Lugo empezó a apretar y generar ocasiones. En una de ellas Escriche remató a bocajarro, tan cerca que la pelota se estrelló en la cara del meta Remiro sin que este pudiese reaccionar. El golpe fue tremendo pero el portero del Huesca se levantó para seguir jugando, cosa que solo pudo hacer durante unos minutos antes de caer aturdido y ser sacado en camilla. Remiro fue trasladado al hospital por precaución.

El incidente no alteró al Huesca, que respondió amenazando la puerta del Lugo. Siete minutos antes del descanso Ferreiro puso un balón raso en el área y el central Jorge Pulido remató de tacón para hacer el segundo. El cuadro oscense se veía ya en Primera y no quiso arriesgar demasiado en la segunda mitad, le bastó con estar replegado para no sufrir.

Pese a que no estaba en las primeras quinielas de candidatos al ascenso, no es una sorpresa total que el Huesca acabe en Primera. El entrenador Rubi ha montado un bloque que mezcla la solidez con la brillantez de mediocampo para arriba. Fuutbolistas como Gallar, Moi Gómez, Ferreiro y Melero ponen las gotas de calidad necesarias en cada choque. El gol es asunto del colombiano Cucho Hernández (16 dianas) y atrás Pulido y Jair han demostrada solvencia defensiva.

Ya la pasada temporada compitió en el playoff de ascenso y en esta ha cimentado su éxito en la gran regularidad que alcanzó durante casi toda la Liga. Mediado el campeonato llegó a estar líder durante 17 jornadas consecutivas. Ocho partidos sin ganar le relegaron a la tercera posición y las voces agoreras que invocaban al miedo a subir empezaron a resonar. Pero el Huesca, entrenador por Rubi, se levantaron y con cinco victorias y un empate en las últimas seis fechas se meten en Primera por primera vez en su historia. Incluso les han sobrado los dos últimos duelos, que servirán para festejar.