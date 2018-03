El Huesca recupera el liderato de Segunda

El partido en el Carranza fue un claro ejemplo de lo que es la Segunda: competencia e igualdad. Tanto Cádiz como Huesca no pararon de atacarse, no siempre con eficacia, casi nunca con precisión, pero cada uno con su estilo depararon un partido entretenido. El empate (1-1) no sirve para que el Huesca rompa la racha de seis encuentros sin ganar, aunque recupera el liderato. El Cádiz, que soñaba con asentarse en puestos de ascenso directo, debe conformarse con quedarse cuarto a las puertas de la gloria, de momento.

El equipo andaluz arrancó mejor cada una de las partes, con más intensidad y profundidad. Un gran disparo de Salvi Sánchez puso el primer uy en la grada. El Huesca tranquilizó el panorama cuando pudo apropiarse del balón y tocar y tocar, al principio solo para defenderse; luego empezó a crear peligro.

En cada acción de ataque del Huesca aparecía el Chimy Ávila. El argentino aprovechó una gran acción del Cucho Suárez para acabar batiendo a Cifuentes poco antes del parón. Camión de hielo para un Carranza que estaba entregado en este decisivo duelo.

De nuevo al comienzo de la segunda parte el Cádiz apretó. No tardó en forzar un córner tras el que Servando encontró un balón suelto, casi en la línea de gol, para meter la punta de la bota en medio del barullo y empatar. Con las tablas ambos equipos dedicaron un rato para contemporizar y sopesar los pros y los contras del punto que tenían. Rubi decidió meter a Álex Gallar en el Huesca. El medio no empezó por estar tocado, pero su calidad casi le da el triunfo a su equipo con un tirazo que encontró el palo al final. El balón no entró e imperó la igualdad.