Las últimas grandes galopadas de Torres con el Atlético

“Gracias por tanto y perdón por tan poco”, escribió Fernando Torres en su despedida por carta de la afición del Atlético. En la frase, Torres se mide ante su hinchada anteponiendo la trascendencia de lo deportivo sobre lo simbólico. Delata, tanto cierto desconsuelo, como ambición. Hubiera preferido un palmarés más grueso que esa única Liga Europa, su última bala, con la que ha podido inmortalizar imágenes que visualizó desde la infancia. La gran atracción del fenómeno Torres en el Atlético es la veneración que ha alcanzado con tan pocas copas levantadas. Ahí se justifica gran parte de ese De Niño a leyenda que lucían sus compañeros en la camiseta. En el despacho de José Antonio Martín Petón, su representante de toda la vida, hay una fotografía que lo explica todo. Es el niño, nunca mejor dicho, animando desde la grada del Calderón.

4-4-2 (D.P.) Diego Simeone 13 Oblak 19 Lucas 20 Juanfran 3 Tarjeta amarilla 21' Tarjeta amarilla Filipe Luis 15 Tarjeta amarilla 82' Tarjeta amarilla Savic 11 Cambio 58' Sale Diego Costa Correa 14 Gabi 23 Cambio 65' Sale Giménez Vitolo 8 Saúl 9 2 goles 41' Gol 59' Gol Tarjeta amarilla 60' Tarjeta amarilla Fernando Torres 6 Cambio 58' Sale Griezmann Koke 25 Dmitrovic 11 1 goles 69' Gol Rubén Peña 12 Paulo Oliveira 15 José Ángel 22 Cambio 65' Sale Arbilla Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Lombán 20 Cambio 77' Sale Charles Iván Alejo 14 Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Dani García 5 Escalante 2 Orellana 24 Joan Jordán 17 1 goles 34' Gol Cambio 92' Sale Francesc Regis Kike García 4-2-3-1 José Luis Mendilibar

Torres significa lo que significa para el Atlético y los atléticos porque le dijo que no al Madrid pese a la insistencia de Jorge Valdano. Porque con 17 años tuvo que soportar que el club le utilizara como aval de un préstamo del Valencia, porque le también le dio calabazas al Inter cuando recién entrado este siglo le puso encima de la mesa un sueldo más de estos días que de aquellos. En medio del desahucio y el erial de la Segunda División, Torres fue la única llama de esperanza a la que se podía agarrar la grada, también el único futbolista del que presumir por la proyección internacional que apuntaba y confirmó. Su marcha al Liverpool fue tan dramática como apoteósico su regreso con 45.000 espectadores para decirle que en realidad nunca se fue.

Por todo ello, el Metropolitano se llenó este domingo, se construyó ese tifo que reproducía el De Niño a leyenda, la gente admiraba entusiasmada la exposición fotográfica de sus mejores momentos o firmaba dedicatorias en la camiseta gigante expuesta en el exterior de l estadio. Incluso la acústica del nuevo estadio pareció tener una reverberación a la altura de la ocasión. Torres es el sentimiento de resistencia que ejercieron varios aficionados que colgaron anudadas sus camisetas sobre los luminosos de la publicidad del esquinazo del primer anfiteatro del fondo norte. Fue bochornoso que nadie del club impidiera su retirada para que fueran expuestas en otra zona donde no ya se manchaba el negocio, pero sí los sentimientos. Podrán alegar el compromiso con los patrocinadores o la normativa de LaLiga, pero sí ni unos ni otros saben cuándo debe haber excepciones es una torpe e insensible forma de empezar a reventar el saco del dinero que tanto dicen cuidar.

De ese incidente retumbó con más fuerza el nombre de Torres, que firmó su penúltima gran cabalgada como jugador del Atlético para empatar el partido. Acompañó cincuenta metros una contra de Correa, que le dio su particular homenaje cediéndole la pelota para que empujara su gol 128 en 404 partidos. Antes había fallado dos de esas ocasiones en las que la pregunta ¿papá por qué somos del Atleti? Puede transformarse en ¿papá por qué somos de Torres? La explicación llegó poco después con su última galopada. Había jugado como toda su carrera, entre los dos centrales, siempre buscando el desmarque a la espalda. Allí le puso la pelota Diego Costa y Torres exhibió esa potencia alemana que encandilaba a Luis Aragonés para ganar la pelota, driblar a Dimitrovic. El fútbol es perrero y caprichoso y Torres marcó ese segundo gol cuando la hinchada le explicaba a pitos la diferencia entre uno y otro. Sólo la intervención de Godín, que según una periodista situada en el fondo norte dijo que se quedaba, y Simeone reclamando que corearan su nombre hizo cambiar al personal de opinión. Primó el agradecimiento por todo lo que le ha dado al club, por encima de los jugueteos infantiles a los que ha sometido a su futuro. No se sabe si ese esfuerzo valdrá para que Griezmann se quede, pero lo que sí es seguro es que le habrá servido para saber qué es el Atléti, que no es otra cosa que lo que representa Fernando Torres. Fidelidad, aunque el equipo no gane como sucedió. Por eso todo lo visto y sentido durante 90 minutos. Por eso ese pasillo de sus compañeros encabezado por Simeone. "Por eso ese Fernando Torres es el Atleti". Por eso ese solencio sepulcral con el video que repasaba ese vieja de Niño a Leyenda. Por eso las palabras de Gabi. "Recuerdo las palabras que dijo Fernando cuando regresó, que decía qué he hecho yo para merecer esto y yo le digo ahora quñe hemos hecho nosotors para merecer que seas el máximo exponente de Atlético del mundo".