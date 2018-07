Fernando Torres anuncia su nuevo equipo, el Sagan Tosu de Japón

Daniel Ochoa de Olza AP

Fernando Torres ha anunciado esta mañana en Madrid, en uno de sus gimnasios NineFitness, su destino la próxima temporada. Será el Sagan Tosu de Japón, como ya se había especulado en las últimas semanas. El ex delantero rojiblanco ha agradecido al conjunto nipón su interés. Según ha declarado, este equipo fue el primero en mostrar su deseo de ficharle, un hecho que ha pesado en su decisión. El presidente de Tosu, el señor Sato, ha agradecido asimismo en el acto de Madrid que Torres continúe su carrera en Japón. "Somos un equipo pequeño que tratamos de mejorar. La incorporación de Torres es un paso más en este camino", añadió. De hecho, el Sagan Tosu es actualmente penúltimo en la competición japonesa, después de quince jornadas disputadas.

El pasado mayo, la web de la J-League anunció por sorpresa el fichaje por el Sagan Tosu, una información que tuvo que retirar por no estar totalmente confirmada. Un mes más tarde, a finales de junio, el rumor volvió a sonar con fuerza. Esta vez fue un portavoz del club nipón el que deslizó que la llegada de Torres era cercana. Entonces, se dijo que el exinternacional con la Roja firmaría un contrato de tres años a razón de 800 millones de yenes por temporada (6,2 millones de euros), según los datos de la operación avanzados por el diario deportivo nipón Sports Hochi.

"Son de un barrio humilde, y eso me encanta, porque es lo que he conocido toda mi vida", ha dicho Torres, que ha afirmado haber seguido en las últimas semanas la liga japonesa. El Niño ha desvelado que la próxima semana se incorporará a la disciplina del equipo. No podrá comenzar hasta el día 15, que es cuando la liga japonesa abre oficialmente su periodo de fichajes, y espera jugar su primer partido al fin de semana siguiente, el 22 de julio contra el Vegalta Sendai. "Quiero marcar muchos goles", ha dicho Torres, que también ha revelado que descartó fichar por un equipo europeo porque consideraba que ya había hecho todo en este fútbol. "Necesitaba un cambio, un reto nuevo. Mentalmente mi cabeza me pedía explorar otra cosa, un sitio totalmente diferente", ha dicho.

El ya ex delantero del equipo rojiblanco, de 34 años, había anunciado el pasado abril que dejaría el club al finalizar la temporada, aunque entonces no reveló su destino. "No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", dijo en ese momento. El nueve, que no está gozando de muchos minutos durante este curso, ya estuvo valorando dejar el Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal rumbo al campeonato chino, aunque finalmente optó por permanecer en la que ha sido su casa durante diez años. "Creo que es el mejor momento para decirlo —añadió—. Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que se siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio".