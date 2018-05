Zidane: “Cristiano está al 120% y jugará contra el Villarreal”

Juega este sábado (20.45, Movistar Partidazo) el Real Madrid el último partido de Liga en casa del Villarreal y lo hará con Cristiano Ronaldo y Dani Carvajal. Así lo ha confirmado Zidane esta mañana. Cristiano sufrió un esguince en el tobillo derecho en el clásico y se había perdido los encuentros contra el Sevilla y el Celta. Carvajal, que tuvo que pedir el cambio en la ida de las semifinales contra el Bayern el pasado día 5 por una rotura muscular, ha estado fuera cinco encuentros. Los dos tendrán minutos contra el Villarreal a una semana de la final de la Champions contra el Liverpool.

"Es bueno que estén", contestó Zidane cuando le preguntaron si los jugadores afrontan este último choque liguero con algo de preocupación debido a posibles lesiones. "No tienen miedo y como he dicho es bueno que estén porque el partido de mañana sirve para preparar la final contra el Liverpool. No hay nada que reemplace el ritmo, la intensidad, y la presión de un partido que el mismo partido. Por muy bien que entrenes, un entrenamiento no es lo mismo. Además, yo como entrenador no pienso en las cosas negativas", explicó el técnico francés. "Cristiano está al 120%, le he visto bien, entrenando con normalidad toda la semana", añadió.

Después del partido contra el Celta del pasado sábado, el técnico concedió un par de días libres a la plantilla que volvió a trabajar el martes por la tarde. Hoy han organizado una comida familiar en Valdebebas y el domingo, después del partido contra el Villarreal, tendrán el último día libre antes de la final. El Madrid viajará a Kiev el jueves por la tarde.

Dijo el pasado sábado Zidane que no tiene claro el once buscará la Decimotercera Champions. ¿Las dudas le surgen por Bale?, le preguntaron esta mañana. "No, para nada. Tenemos un partido mañana y veremos después. Lo bueno para mí y para los jugadores es que estén perfectos físicamente. Lo jodido es que tengo a los 24 y alguno tendrá que quedarse fuera", contestó. También le preguntaron por la segunda línea (Borja Mayoral, Achraf, Théo, Llorente, Ceballos, Vallejo) y lo poco que han jugado este año. ¿Piensa, como dicen algunos, que han perdido la temporada? "Para nada es un año perdido, un año aquí es como diez fuera, incluso jugando menos, pero entrenando con esta plantilla, nunca puede ser un año perdido. Han mejorado muchísimo. Cada jugador espera jugar más, claro, pero para mí ha sido un año positivo el de los jóvenes", contestó.

Zidane, por otra parte, felicitó al Atlético por conseguir la Europa League y a Luis Rubiales por ser elegido nuevo presidente de la Federación.