Nadal - Schwartzman en directo, los octavos del Masters 1000 de Madrid, en vivo

Maria Alexander

La española, número 3 del mundo, cayó por 6-2, 4-6 y 6-3 ante Daria Kasatkina. "Este año he notado una gran diferencia con la grada. Me voy de Madrid con una sensación buenísima, de haber hecho tres partidos buenísimos. El público ha disfrutado y yo he disfrutado. Yo debo ser fiel a mi juego. Es una lástima que no haya caído de mi lado...”, aseguró Garbiñe. Por Alejandro Ciriza http://cort.as/-53Bx