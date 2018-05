“Griezmann sabe que si se va puede que no haya vuelta atrás”

En la jornada de puertas abiertas del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano que se ha celebrado esta tarde solo había un tema del que hablar: Antoine Griezmann. Aunque el telón de fondo fuera la final de la Europa League que los rojiblancos disputarán el próximo miércoles ante el Olympique de Marsella, el runrún alrededor de la salida del delantero francés acaparó la totalidad del acto. La secuencia de declaraciones llegadas desde el Barcelona derivó en una contundente respuesta del consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín ("Estamos hartos"), un asunto sobre el que sus compañeros también se vieron obligados a salir al paso. "Son cosas que no podemos controlar", lamentó Gabi. "Llevamos todo el año hablando de esto y la única manera de ayudarle es que se sienta bien con nosotros y que rinda como lo está haciendo", valoró el capitán rojiblanco. Sin embargo, lo que parecía una defensa sin fisuras se resquebrajó algo a medida que iban repitiéndose las cuestiones acerca de Griezmann. "No voy a entrar a valorar si es barato o caro, lo que está claro es que podría jugar en cualquier equipo del mundo", remachó.

Pero el hilo conductor sufrió alguna variación, también mercantil. "Hoy por hoy Griezmann es barato, es la realidad", comentó Filipe Luis. "Es un jugador que se convirtió en barato para el mercado internacional y se puede volver más barato si hace una buena final y la gana", añadió el lateral brasileño. La conversación fue adoptando, por momentos, distintos picos de análisis. "No nos gusta que se toque a nuestros compañeros", incidió Koke. "Tenemos un gran grupo y es un orgullo que un equipo tan grande como el Barcelona quiera a Griezmann, pero está con nosotros, tiene contrato con el Atlético y seguro que lo va a hacer bien el miércoles que viene", añadió.

En Simeone, sin embargo, se advirtió un rictus controlado, sencillo de ejecutar, que le permitió despachar las pregunta sin demasiados giros de guion. "¿Viste cómo van los caballos?", repreguntó mientras colocaba sus manos en las sienes. "No miro nada, no escucho nada, solo me importa el partido", replicó. "A Griezmann lo veo bien, compitiendo, como siempre y nada más", pues eso.

Si hubo algún jugador al que pareció no molestarle capear el temporal fue a Diego Costa. "Griezmann es bastante grande para saber lo que tiene que hacer", se arrancó. "Para un jugador que un equipo como el Barça te quiera te hace sentir importante. Pero él sabe lo importante que es para nosotros y le queremos aquí. Que se vaya o no es una decisión suya", aseguró. "Yo me fui y fui feliz, gané cosas, tuve una experiencia nueva, y ahora estoy aquí otra vez. No voy a decirle qué hacer, pero sabe que si se va puede ser que no haya vuelta atrás, que lo piense tranquilamente", añadió. En la última intervención que realizó (la cuarta consecutiva con Griezmann de protagonista) vaciló a los presentes. "¡Yo me quedo! Estoy feliz, soy importante para el equipo, Griezmann es mi compañero, le hago las cosas más faciles y está encantadísimo", bromeó.

El Barcelona se ha cuidado muy mucho de atar jurídicamente el fichaje de Antoinne Griezmann para evitar cualquier tipo de sanción por parte de la FIFA. Según fuentes cercanas al Barcelona, los servicios jurídicos del club blaugrana se han informado durante los dos últimos meses sobre las consecuencias que podría tener ante la FIFA el pago de la cláusula de rescisión de Griezmann a partir del 1 de julio, fecha en la que la cantidad pasa de 200 a 100 millones de euros. Las conclusiones obtenidas por los abogados del Barcelona, encabezados por Román Gómez Conti, son que la FIFA no tendría competencias para intervenir al ser los dos clubes miembros de la misma asociación. El reglamento de FIFA sobre transferencia de jugadores solo tiene aplicación en los traspasos internacionales y remiten a la reglamentación particular de cada asociación.

La seguridad jurídica buscada por el Barcelona es un escudo contra amenazas como la que lanzó el martes en su comunicado Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atlético: “También le dije en su momento que para el supuesto de que el jugador ejerza su derecho de rescisión como consecuencia de la presión ejercida durante toda esta temporada, el Atlético de Madrid exigirá al Barcelona ante las instancias correspondientes las indemnizaciones que correspondan por su conducta inadecuada”. Según fuentes jurídicas expertas en la materia, al Atlético sólo le quedaría presentar una queja ante LaLiga, que podría apelar al reglamento de la Federación que sí contempla, como el de la FIFA, la prohibición de mantener contactos con un jugador seis meses antes de que finalice su contrato. Sin embargo, la existencia de cláusulas de rescisión en el fútbol español, amparadas por un Real Decreto Ley, deja prácticamente invalidada la normativa federativa. Se entiende que si un jugador con contrato en vigor puede rescindir su contrato mediante este mecanismo lo normal es que haya conversaciones con el club en el que recalará. Griezmann tiene un acuerdo contractual con el Atlético hasta 2022, pero cada 30 de junio tiene la posibilidad de pagar su cláusula y para ello lo normal es que antes hubiera llegado a un acuerdo con un club. Las mismas fuentes consultadas dan por imposible que el Atlético pueda exigir que el Barcelona deposite 200 millones de euros para liberar al jugador, pese a que esa era la cantidad de su cláusula cuando ha mantenido las conversaciones con el jugador.