Sergi Roberto, sancionado con cuatro partidos por agredir a Marcelo en el clásico

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al jugador del FC Barcelona Sergi Roberto con cuatro partidos por su incidente con el madridista Marcelo en el clásico del pasado domingo, y no jugará en lo que resta de temporada.

Sergi Roberto fue expulsado en el minuto 44 del partido del Camp Nou tras una acción sobre el lateral brasileño que el colegiado Hernández Hernández consideró en el acto como un golpeo "con su brazo con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado".

Según el Comité, el jugador cometió una acción violenta ("con fuerza excesiva") y dolosa ("golpear a un adversario con el brazo") y cometida a distancia de donde se desarrollaba el juego ("no estando el balón a distancia de ser jugado"), por lo que claramente considera que el de Reus debe ser sancionado con esos cuatro partidos más una multa de 3.005 euros, y otros 1.400 euros de multa al club. El organismo no admitió las alegaciones presentadas por el FC Barcelona, a tenor de que el árbitro es la autoridad "única e inapelable" para dirigir las acciones en un partido, y ha impuesto la sanción mínima por infracción del artículo 98.1 del Código Disciplinario de la RFEF. De este modo, el catalán no podrá jugar este miércoles contra Villarreal ni contra la Real Sociedad ni el Levante en las tres jornadas que le restan por disputar al FC Barcelona en LaLiga Santander, de la que ya es campeón, y tampoco podrá estar en el estreno de la siguiente.