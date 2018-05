¿Qué habría pasado en el clásico si hubiera habido VAR?

“Afortunadamente no tenemos el VAR porque si no todavía estaríamos jugando”, bromeó Valverde tras el empate con el Real Madrid en el Camp Nou. No lo volverá a decir. El de ayer fue el último clásico sin ayuda del Árbitro Asistente de Vídeo (VAR, en sus siglas en inglés) ya que la temporada que viene se implantará este sistema que ya funciona en Alemania, Italia, Francia, Portugal y Holanda y que la Premier ha rechazado, de momento. El partido dejó una lista interminable de polémicas arbitrales y una pregunta en el aire: ¿Qué habría pasado si ya se hubiera implantado el VAR?

Fueras de juegos señalados a Cristiano Ronaldo y a Rakitic

En el minuto 6, el árbitro cortó un mano a mano de Cristiano con Ter Stegen por fuera de juego mientras que en el 54 anuló un tanto azulgrana por considerar que Rakitic, que dio el pase de gol, estaba en posición ilegal. El protocolo del VAR solo contempla cuatro incidentes revisables: goles, penaltis, rojas directas y errores de identificación de jugadores, por lo que en estos dos casos la decisión del árbitro sería inamovible. Carlos Velasco Carballo, director del proyecta VAR en España, recordaba hace unos meses que esta tecnología no debería provocar que los asistentes se inclinaran a levantar menos la bandera por fuera de juego. “Si el asistente tiene dudas, ya hoy debe dejar seguir. Y si tiene certeza tiene que levantar, con VAR o sin VAR. Solo hay un pequeño matiz: con VAR la recomendación es que si el remate es inminente el asistente debe esperar un segundo o segundo y media antes de levantar la bandera, para permitir el disparo a gol”, analizaba el excolegiado sobre un hipotético caso.

Fuera de juego señalado a Cristiano.

Bale se libra de la expulsión

Real Madrid y Barcelona reclamaron sanciones más duras para Messi y Bale. Para el argentino, por una entrada a destiempo a Ramos en el minuto 44 mientras que el galés entró con los tacos al gemelo de Umtiti en el 46. Según el protocolo, el VAR solo podría intervenir si considera que una acción es merecedora de roja directa. Incluso en este caso se puede dar una excepción. Normalmente, el árbitro siempre debe tomar una decisión, exista o no el VAR. Sin embargo, el protocolo contempla una excepción: “En raras ocasiones, cuando no esté claro si una infracción penalizada y amonestable (con tarjeta amarilla) es lo suficientemente grave para una expulsión (tarjeta roja), o quién debe recibir la sanción, el árbitro puede consultar al VAR”.

La jugada de la expulsión y posible codazo de Ramos a Luis Suárez

Fue la acción que cambió el partido. Sergi Roberto vio la roja directa al borde del descanso por agredir Marcelo y el Barça se quedó con 10. Poco antes Suárez había recriminado a Ramos haberle dejado el codo. Los dos vieron la amarilla por enzarzarse. El VAR ayudará claramente a identificar agresiones ya sucedan cerca o lejos de la situación de juego. Es uno de los beneficios que siempre destaca Velasco Carballo: ayudará a evitar conductas violentas porque los jugadores se sentirán vigilados.

Falta de Suárez a Varane en la jugada del segundo del Barcelona

El tanto de Messi (2-1) en el minuto 51 nace de una falta a Suárez a Varane, que el árbitro no apreció. El propio jugador lo admitió después: "hago un poco de falta". Cuando el VAR interviene en una jugada de gol, la revisión se puede remontar hasta lo que se conoce como "fase de posesión atacante", según el protocolo. "Es el comienzo del movimiento de ataque que condujo al gol", define el protocolo, por lo que el incidente del uruguayo con el francés podría haber sido revisado.

Luis Suárez le roba el balón a Varane.

Penaltis de Keylor a Suárez y de Jordi Alba a Marcelo

Los penaltis entran dentro de las categorías revisables por el VAR, según el reglamento, por lo que el árbitro podría haber consultado con el asistente de vídeo o revisado la acción en la que Keylor Navas derriba a Luis Suárez dentro del área en el minuto 12 como la entrada de Jordi Alba a Marcelo en el 76.