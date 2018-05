Baile de entrenadores en primavera

El Club Deportivo Leganés confirmó ayer que Asier Garitano no continuará como entrenador del equipo madrileño. La decisión la tomó el propio técnico vasco, que llevaba varias semanas sin aclarar su futuro. El movimiento no solo afecta al club pepinero, sino que abre la puerta a un posible baile de entrenadores en Primera. Son varios los conjuntos que no tienen claro el futuro de su banquillo y varios los técnicos que están en el mercado.

La despedida de Garitano no pilla por sorpresa al Leganés, aunque en el club se confiaba en que continuase. El guipuzcoano llevaba tiempo dando vueltas a su futuro, sin cerrarse ninguna posibilidad. “Trabajaré donde me sienta a gusto”, repetía casi como un mantra, una afirmación que no despejaba ninguna duda. Finalmente, Garitano deja el sur de la Comunidad de Madrid tras cinco temporadas, las más exitosas de la historia del club.

Con el de Bergara, el Lega no ha parado de crecer. Llegó en 2013 y ya en su primer curso devolvió al equipo a Segunda después de 10 años en Segunda B, para Garitano el mayor logro de su carrera, por encima del ascenso a Primera, que se produjo en su segundo año en la categoría de plata. En sus dos temporadas en la élite, el Leganés ha conseguido mantenerse sin grandes sufrimientos, especialmente este curso, pese a que el equipo pagó en la segunda vuelta el sobreesfuerzo de competir en la Copa hasta las semifinales. Como recuerdo indeleble de la era Garitano quedará la eliminación del Madrid en el Bernabéu en cuartos de final.

El nombre de Asier Garitano empezará a sonar para unos y otros. Él nunca ha ocultado su ilusión por entrenar en el País Vasco, y los banquillos de Real Sociedad y Athletic, de momento, no tienen dueños para la temporada que viene. En San Sebastián se habla de Unai Emery, que no seguirá en el PSG, y el técnico no descarta trabajar en el equipo de su tierra, aunque podría tener ofertas de equipos de Champions. En Bilbao suena y mucho el nombre de Eduardo Berizzo (que empezó la temporada en el Sevilla), pero al técnico argentino también le tienen en cuenta otros clubes europeos.

Cualquier operación confirmada o truncada podría desencadenar un movimiento en cadena en el mercado, pero hoy todo es incertidumbre. Como la situación de Pablo Machín. El técnico del Girona es uno de los más apetecibles para los equipos sin inquilino en el banco. Machín tiene un año más de contrato con el club catalán, pero su cláusula de salida es en torno a un millón de euros. El Sevilla podría ser uno de los interesados. El club andaluz no ha atinado esta temporada ni con Berizzo ni con Montella (y ha acabado en manos de Caparrós) y ya ha puesto en marcha un estudio para tener controlados a los entrenadores candidatos a la espera de que llegue el nuevo director deportivo tras la destitución de Óscar Arias.

Las dudas del Celta

Otro que parece que va a ir al mercado es el Celta. El club gallego aún no ha hecho oficial que no prorrogará el contrato a Juan Carlos Unzue, pero los malos resultados de las últimas semanas, el encrespamiento de la grada y las malas relaciones del entrenador con algunos jugadores hacen difícil la continuidad del navarro. De momento no hay pistas sobre el futuro jefe del vestuario, aunque el presidente, Carlos Mouriño, ha dicho en varias ocasiones que el club seguirá apostando por un perfil atrevido y ofensivo, como los técnicos anteriores (Luis Enrique y Berizzo).

Los dueños chinos del Espanyol también tienen la tarea de buscar entrenador. Tras la destitución de Quique Sánchez Flores por los malos resultados en las últimas jornadas y la gris imagen del equipo, el club catalán trabaja para encontrar un técnico con un perfil más ofensivo que el madrileño. Quique, a su vez, se une a una baraja de preparadores que buscarán equipo esta primavera, que promete ser movida y alterada.