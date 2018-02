Asier Garitano: “Me gustaría dominar varios tipos de fútbol”

Leganés es una ciudad normal en la que Asier Garitano (Vergara, Gipuzkoa; 1969) se siente “muy a gusto”. Desde que llegó en 2013 para entrenar a un equipo de Segunda B se instaló en el centro y no se ha movido. “La gente no me molesta nada. Ya están aburridos de verme por el barrio”. Este miércoles su Lega recibe otra vez al Madrid (18.45, beIN LaLiga) menos de un mes después de echarlo de la Copa, en partido de Liga aplazado.

Pregunta. ¿Lo bueno de no jugar la final de Copa es que ya no hay tanto foco mediático sobre usted?

Respuesta. No hay nada bueno. Queríamos seguir y llegar hasta la final. Es una desilusión grande. Lo buscamos pero no pudo ser. Cuando acabó tuvimos una gran tristeza, lógica, porque estábamos muy ilusionados. Aunque es cierto que caímos contra un rival muy fuerte [el Sevilla] que fue superior a nosotros. Ahora debemos volver a la normalidad para conseguir nuestro objetivo en Liga: la permanencia.

P. Pero a usted se le vio hasta en la presa internacional.

R. Bueno, es normal porque eliminamos a un equipo de la trascendencia del Madrid. Si hubiese sido otro seguro que no habría tenido tanta repercusión, pero con el Madrid todo se magnifica.

P. ¿Qué cuerpo se queda cuando se roza una final pero no se consigue?

R. De verdad creíamos que podíamos llegar, pero el fútbol va muy rápido y no hay tiempo para estar pensando en lo que ha ido bien o mal. Hay que seguir.

P. Recibió algunas críticas por sus cambios en los últimos minutos ante el Sevilla [metió a Mantovani, un central, de delantero]. ¿Lo lleva bien?

R. Sí. Yo no hago las cosas para que gusten más o menos. Lo hicimos por convencimiento y estaba preparado. Hay a quien le puede parecer mejor o peor, pero el que decido soy yo. Aunque respeto la opinión de cada uno.

P. Leí en una ocasión que usted no llevaba traje porque trabaja en una ciudad obrera y el entrenador debe ser el reflejo de la calle. ¿Cómo vestiría si entrenase, por ejemplo, al PSG?

"Si algún día me toca trabajar en Euskadi, encantado"

R. Pues no tengo ni idea. Si me siento cómodo así, me lo pondría. No tengo problema. Oye, que ya me he puesto traje más de una vez, aunque no en un banquillo. Lo cierto es que seguimos haciendo las mismas cosas, tenemos los mismos hábitos que cuando estábamos en Segunda B. Si ahí iba en chándal... no por estar en Primera me tengo que poner traje.

P. ¿Y a un guipuzcoano criado en Lezama qué le tira más, Donosti o Bilbao?

R. Las dos cosas. Soy guipuzcoano y de pequeño iba a Atotxa a ver a la Real Sociedad. Pero por circunstancias de la vida, donde me han educado desde los 10 años es en Lezama. Estoy encantado y agradecido de haber estado 12 o 13 años en el Athletic. Y jugué en el Eibar y soy accionista. Solo me falta algo en el Alavés.

P. Su carrera de entrenador se ha desarrollado en el Levante y ahora en Leganés ¿No le apetece probar suerte en Euskadi?

Garitano, en el banquillo del Leganés. VICTOR LERENA EFE

R. Todo el mundo me lo dice. Si algún día me toca, encantado, pero eso no me va a condicionar. Trabajaré donde me sienta a gusto. Llevo mucho tiempo fuera. Salí de Euskadi junto a mi mujer con 22 años, llevo más de la mitad de mi vida fuera. Los entrenadores no estamos para elegir. Tener trabajo ya es difícil; entrenar en Primera, más.

P. No es fácil encontrar imágenes del Garitano futbolista. ¿Cómo era?

R. Jugaba bien. Interpretaba bien el juego en casi cualquier posición. Me gustaba mucho el pensar por qué se hacían las cosas. Luego era vistoso para la grada, la gente podía decir "ese chico juega bien". Llegué hasta Segunda y tuve muy buenos años en Bilbao Athletic y Eibar, pero no me dio para llegar a Primera.

P. ¿Qué te faltó?

R. Siempre algo. Igual más mentalidad. Siempre se piensa que se pone todo para llegar arriba, pero igual pude dar algo más. Pero estoy contento con mi carrera.

P. ¿Y ese Garitano futbolista jugaría en sus equipos?

R. Yo creo que sí. El Asier jugador estaría bien para mi equipo. Al final todo el mundo tiene cabida si se adapta. Aunque es difícil contestar porque no tiene nada que ver el fútbol de ahora con el de antes.

P. ¿Cuándo tuvo claro que sería entrenador?

R. Desde siempre. Ya siendo un chaval en Lezama tenía la inquietud de por qué se hacían las cosas. Incluso cuando jugaba en Bergara con la cuadrilla las posiciones de cada uno las elegía yo. Luego, a partir de 30, cuando ves que la carrera deportiva se acaba fui sacando los títulos. También es verdad que tuve la suerte que en Alicante me dieron la oportunidad de entrenar enseguida. Me dijeron: "Asier, cuando quieras dejarlo, te pones a entrenar".

P. También pasó algunos momentos hasta que se asentó como primer entrenador.

R. Bueno, estuve un tiempo en paro. Pero esto es fútbol. Desde los 17 años hasta los 48 que tengo ahora, solo he estado un año sin trabajar. Cierto que no es sencillo, pero intentas mejorar y aprender más para cuando te llegue la oportunidad. Yo estaba convencido y llegó en Orihuela. Allí estuvimos muy por encima de lo que se esperaba. Luego en Alcoy cumplimos todos los objetivos. Y ahora en Leganés, igual.

P. Su carrera tiene algunas similitudes con la de Emery, al menos en sus inicios.

"Era buen jugador, pero me faltó algo para llegar a Primera. Quizá mentalidad"

R. Igual por ser ambos entrenadores que no han sido jugadores de élite, que empiezan desde Segunda B. Pero él antes de llegar al PSG ha entrenado a Valencia, Sevilla... Es otro nivel

P. Hace dos años, cuando luchaba ascender con el Lega, decía que estaba hambriento por entrenar en Primera. ¿De qué tiene hambre ahora?

R. De lo que le digo siempre a los jugadores: de quedarnos aquí para siempre. Llegar a Primera es muy complicado. Hay que valorarlo.

P. ¿Se marea uno cuando ve su nombre aquí y allá, sonando para muchos equipos?

R. Na, entiendo que salgan los nombres de los equipos como Leganés, Getafe... que nadie espera que estén tan bien y tu nombre va apareciendo. Pero yo me centro en el día a día, que es lo que te da la posibilidad de seguir trabajando. ¿Dónde? Pues ni idea, pero si empiezas a pensar en otras cosas te olvidas de lo más importante y te quedas sin nada.

P. ¿Qué le pide a un club para trabajar allí?

R. Llevo poco entrenando. Solo tres equipos. Cualquier cosa es nueva y hay que procurar adaptarte a cada club porque no es lo mismo entrenar al Madrid, que al Betis, al Córdoba... El trabajo de entrenador es adaptarte para sacar el máximo rendimiento. Lo que tenga que venir será otra experiencia.

P. ¿Y cómo sería su fútbol en otro equipo?

R. Diferente, seguro. Además, es lo que me gustaría. La gente a veces me pregunta que cuál es mi fútbol. Pues yo qué sé. Yo en el Leganés utilizamos esto proqe creemos que nos va a dar resultado. Ahora, si entrenase a otro equipo... No sé qué haría. Lo que quiero es tener la capacidad de dominar varios tipos de fútbol. No es lo mismo el clima que hay en Sevilla o Las Palmas que en Eibar, ni la forma de ser de la gente. Hay que saber dónde estás y qué jugadores tienes.

P. Guardiola y otros entrenadores abogan por un ciclo de tres o cuatro años máximo en cada equipo.

R. Yo llevo cinco años aquí, pero es verdad que en tres categorías distintas. Entonces ya es diferente cada año. Se suele decir que o se cambian jugadores o entrenador. Aquí hemos cambiado de categoría y todo es nuevo cada año.

P. ¿Le gustaría probar en otras Ligas?

R. Es lo mismo de antes. Serían otras experiencias. Nunca me cierro a nada.

P. ¿Qué Madrid espera hoy? ¿El de Copa o el de Champions?

R. Espero al mejor Madrid. Ya lo esperaba antes y ahora igual. No sé que jugadores vendrán pero será un equipo increíblemente bueno. Será muy difícil, y más con el condicionante de que les eliminamos y lo tendrán en la cabeza. Lo más normal es que el Madrid gane a cualquiera. No es raro que gane 3-1 al PSG pero sí que pierda una eliminatoria de Copa con el Leganés.

P. Siempre cuenta que está revisando partidos, preparando entrenamientos... ¿Le deja el fútbol tiempo para otras cosas?

R. Lo intento, pero siempre en la cabeza está el sigueinre partido, el siguiente entreno. Oigo que otros entrenadores tienen tiempo para otras cosas. Pues tendrán más experiencia, serán como esos estudiantes que necesitan estudiar poco para sacar un nueve. Ostras, yo para sacar un nueve tengo que trabajar mucho.