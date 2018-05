El Mapfre recupera el liderato de la Volvo Ocean Race

El Mapfre ha sido el vencedor la octava etapa de la Volvo Ocean Race entre Itajaí (Brasil) y Newport (Estados Unidos) después de cruzar la línea de meta a las 10.44 GMT de hoy, tras invertir 15 días, 17 horas y 44 minutos en cubrir un recorrido de 5.644 millas náuticas (10.458 km).

El barco español concluyó una remontada histórica en un final en el que el Mapfre de Xabi Fernández ha superado al Brunel de Bouwe Bekking a 100 metros de la línea de meta, en el quinto final más ajustado en 40 años de historia de la prueba. De esta manera el Mapfre recupera el liderato de la general de la prueba, ahora con tres puntos de ventaja sobre el Dongfeng francés de Charles Caudrelier, que ha sido cuarto.

“Es imposible estar más feliz”, fueron las palabras de Xabi Fernández nada más cruzar la línea de meta de la octava etapa de la Volvo Ocean Race, que resumen a la perfección las sensaciones existente a bordo del Mapfre tras culminar una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en la historia de la regata.

"Es increíble la sensación de poder ganar aquí en Newport una etapa muy importante para nosotros”, explicaba Xabi Fernández nada más llegar a los pantalanes. “Hemos estado toda la etapa intentando remontar, lo que ha sido muy complicado hasta las últimas 48 horas. La verdad es que hoy el objetivo era entrar un puesto delante o detrás de Dongfeng, y no sólo le hemos pasado si no que hemos podido ganar… ¡Es increíble!”. La alegría era doble por recuperar la cabeza de la prueba tras perderla al final de la séptima etapa, entre Auckland y Itajaí (Brasil). “Otra vez en el liderato, muy contento porque es importante, tenemos tres puntos con Dongfeng que no es mucho con una etapa de doble puntuación como la que viene ahora, pero bueno, siempre es mejor estar delante que detrás”, afirma el patrón vasco.

Las últimas horas de la etapa han sido increíbles. Anoche, el Dongfeng de Charles Caudrelier superaba al Brunel de Bouwe Bekking, líder de la etapa desde el pasado 1 de mayo y aprovecho la caída del viento para lograr apenas una milla de ventaja sobre su rival. A las 6.30 GMT, el Brunel recuperaba el liderato y el Mapfre se colocaba a apenas milla y media del líder y a una milla de los franceses.

Una hora más tarde, a poco más de tres millas de meta, el viento prácticamente desapareció e incluso los barcos, de 12,5 toneladas de peso, iban hacia atrás. El Mapfre logró adelantar al Dongfeng y acechó la popa del Brunel. A menos de 100 metros de la meta, el barco español acabó superando al equipo de Bekking, culminando un final espectacular. El gran éxito del Mapfre en esta etapa es el hecho que hace apenas hace tres días era sexto y ha protagonizado una de las remontadas más impresionantes de la prueba para lograr su tercera victoria de etapa en esta edición.

El Mapfre, durante la etapa. UGO FONOLLA EP

Ahora, la flota permanecerá en Newport hasta el 19 de mayo, cuando dispute la regata en puerto de Newport costera, antes de afrontar, al día siguiente, la salida de la novena etapa entre Newport y Cardiff (Reino Unido). Con un recorrido de 3,300 millas náuticas (6.115 km), esta etapa marca el retorno de la flota a Europa en lo que será la travesía del Atlántico Norte, la última etapa de doble puntuación de esta edición y que podría ser decisiva para decidir el vencedor de la prueba.