El Mapfre llega a Brasil en quinto lugar y el Dongfeng se pone líder en la general

El Mapfre ha finalizado la etapa reina de la presente edición de la Volvo Ocean Race en quinta posición después de cruzar la línea de meta de la localidad brasileña de Itajaí, a las 04.59:09 hora local (09.59 hora peninsular) de esta mañana, tras 21 días 6 horas 59 minutos de navegación, en un recorrido total de 7.895 millas náuticas (14.629 km).

El equipo español ha tenido que superar la que ha sido, sin duda, una de las etapas más duras y complicadas de los últimos años. El océano Sur más extremo, grandes borrascas que se han ido encadenando unas con otras, olas monstruosas, frío y sobre todo la pérdida de John Fisher, tripulante del Scallywag, han marcado el recorrido de una etapa que los navegantes difícilmente podrán olvidar.

Para los de Xabi Fernández la etapa comenzó bien, colocándose en cabeza de la flota en las primeras millas del Gran Sur tras la salida de Auckland y apretando al máximo en una flota muy compacta. Sin embargo, en el tercer día de navegación, la rotura del carril de la mayor obligaba al Mapfre a moderar el buen ritmo que llevaban hasta el momento para tratar de realizar a bordo las tareas de reparación. Más adelante, sufrió el desgarro de la vela mayor cuando pasaban por cabo de Hornos, lo que les obligó a detenerse para repararla. La parada le costó una penalización de 13 horas, cuando ocupaba la cuarta posición a 60 millas (110 km) del líder. Posteriormente el barco español se vio sumido en un anticiclón en la costa norte de Argentina que le dejó materialmente sin velocidad y conllevó una pérdida final de casi cinco días, con respecto al Brunel de Bouwe Bekking, ganador de la etapa.

“Cuando tienes un problema en el tercer o cuarto día ya tienes toda la regata comprometida, pero creo que manejamos la situación lo mejor posible, estuvimos en regata hasta Cabo de Hornos y luego ya la mayor se partió en dos, y ya a partir de ahí poco pudimos hacer”, declaraba el patrón a su llegada a Brasil.

Todo ello ha relegado al barco español a la quinta posición en esta séptima etapa, lo que le aparta del liderato en la general que ocupaba desde la segunda etapa, que ahora ocupa el Dongfeng franco-chino de Charles Caudrelier.

“Ha sido difícil para todos nosotros”, declaraba el patrón del barco español. “Esperábamos acabar mucho mejor, pero no es el fin del mundo, no es tan malo. En esta etapa hemos estado condicionados por problemas técnicos, pero no tiene nada que ver con el trabajo de la tripulación o la confianza que tenemos el uno en el otro. Hemos estado yendo muy bien hasta este momento y estoy bastante seguro de que seguiremos funcionando bien en el futuro. Lo seguiremos dando todo para intentar ganar esta regata”, señaló.

Con la llegada del Mapfre, un total de cinco barcos han completado la séptima etapa, en la que la victoria fue para Team Brunel seguido por Dongfeng Race Team, team AkzoNobel yTurn the Tide on Plastic. Dos equipos se retiraron de la etapa: el Team SHK / Scallywag luego de la trágica pérdida de John Fisher y el Vestas 11th Hour Racing después de una rotura del mástil al sur de las Islas Malvinas. Ambos equipos ahora están llevando sus barcos a Itajaí.

La flota permanecerá en la ciudad brasileña hasta el próximo día 22 cuando se dará la salida de la octava etapa entre Itajaí y Newport (Estados Unidos) con un recorrido de 5.700 millas náuticas (10.562 km). Dos días antes, el 20 de abril, se celebrará la regata costera.