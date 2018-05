Valverde: “No dudo de la honestidad de los árbitros”

Sergio Ramos aseguró en la zona mixta del Camp Nou que Lionel Messi había presionado al árbitro en el túnel de vestuarios antes de saltar al campo en el segundo tiempo. “Sí que es cierto que en el descanso hubo lío”, afirmó el capitán del Real Madrid. El árbitro Hernández Hernández no registró ningún incidente en el acta. Y tanto desde el entorno del jugador como del club azulgrana la niegan. “¿Cree que desde el Real Madrid se generó una campaña anti Messi?”, le preguntaron a Ernesto Valverde. “No tengo ideas de campañas. No les doy importancia”, resolvió el técnico del Barcelona. “Siempre salen informaciones y habría que corroborarlas. Nadie puede abrir la boca respecto de la presión a los árbitros. Te lo aseguro. Y yo no dudo de la honestidad de los colegiados. Ni cuando le protesta un jugador del Barça ni cuando le protesta uno del Madrid”, añadió el entrenador azulgrana.

Sin más desafíos que finalizar la Liga invicto, el encuentro de este miércoles frente al Villarreal (20.00 horas) quedó en un segundo plano. “El partido no levanta la misma expectación, pero para nosotros es una oportunidad más”, aseguró Valverde. Una rueda de prensa con sabor a pretemporada, con más cuestiones sobre el futuro que sobre el presente del equipo. El primer nombre que se puso sobre la mesa fue el Griezmann, después de que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconociera contactos con el representante del jugador del Atlético. “Griezmann es un gran jugador, pero tenemos que ser muy cautos con futbolistas que no están con nosotros. Primero porque tenemos que valorar lo que tenemos y después porque hay que respetar al Atlético”, sostuvo el Txingurri.

El Villarreal sí hará pasillo

Eso sí, de lo que no pudo escapar Valverde fue de la pregunta sobre el pasillo. El Villarreal confirmó que sí homenajeará a los jugadores del Barcelona. “No se acaba nunca el tema del pasillo”, afirmó el técnico, entre risas. “No tenía idea de que se pudiera estirar tanto este tema. Hay que pasar página. A ver si tenemos suerte y contra el Levante no se habla del pasillo”, subrayó Valverde.

Campeón de Liga y de Copa, el entrenador del Barcelona le puso nota a su primera campaña en el banquillo del Camp Nou. “No nos vamos a engañar. No lo hemos ganado todo. Tuvimos muchas dificultades en el inicio y, en ese sentido, hemos superado las expectativas. Tuvimos un día horrible en Roma y eso ha penalizado. Que cada uno ponga la nota que quiere. Yo creo que hemos hecho una gran temporada”, concluyó Valverde.