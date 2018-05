Froome: “Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada malo”

Había ayer una máxima expectación en Jerusalén durante la rueda de prensa de presentación del equipo Sky, liderada por el británico Chris Froome, que tras ganar el año pasado el Tour de Francia y la Vuelta a España aspira a conseguir la maglia rosa del Giro, que arranca este viernes en la ciudad, y lograr así la triple corona consecutiva. “Es un gran reto para mí, llevo muchos meses entrenando con ese objetivo. Estoy realmente preparado”, aseguró Fromme.

A pesar de la insistencia del director del equipo, David Brailsford, en que las preguntas se centrasen en los temas exclusivamente relacionados con el Giro, lo que acaparó todo el interés fue la posible sanción al corredor estrella del equipo por dar positivo, durante la pasada edición de La Vuelta, tras utilizar un medicamento contra el asma (el salbutanol). “Hay que respetar el proceso que está en marcha. Estoy muy tranquilo porque sé que no he hecho nada malo y espero que así lo entienda también el Tribunal de Arbitraje Deportivo, cuando tome una decisión sobre este asunto”, aseguró Fromme.

Un argumento respaldado por su director de equipo, que una vez más admitió que aunque no piensa dimitir, si ha optado por introducir una serie de “buenas prácticas” para evitar casos similares en un futuro. “No voy a detallar aquí nada de esto pero no estamos de brazos cruzados. Ahora es momento de respetar esta carrera”, dijo Brailsford. El galés no quiso confirmar si, como se rumorea en los mentideros, el Sky habría forzado la presencia en el Giro de su estrella, a pesar de las circunstancias, tras haber recibido un incentivo de 1,4 millones de euros por participar. “En todas las carreras hay negociaciones”, zanjó Brailsford.

Por su parte, Fromme evitó entrar en polémicas y responder a quienes cuestionan la idoneidad de que el cuádruple vencedor del Tour de Francia participe en una carrera tan importante como el Giro, mientras está a la espera de una posible sanción por dopaje. “Hay que respetar todas las opiniones pero yo estoy aquí para dar lo mejor de mí mismo durante las próximas tres semanas, no para pensar en lo que vendrá después”, afirmó Fromme.

Arropado por su equipo, todos son conscientes de que el principal objetivo de este Giro es trabajar para que Froome pueda llegar a lo más alto el 27 de mayo en Roma. “Sabemos que hay un problema porque en ningún momento se nos ha ocultado. Al contrario, desde que llegué al equipo se explicó la situación abiertamente pero, como no hay nada que ocultar, el camino sigue siendo el inicialmente trazado: ganar esta competición”, asegura el corredor español David de la Cruz, recién fichado por el Sky.

No es la primera vez que la joven promesa del ciclismo español participa en la ronda italiana pero sí es la primera vez que lo hará a las órdenes de uno de los grandes favoritos para ganarla. “Mi objetivo personal aquí es trabajar para el equipo y prepararme para La Vuelta, donde sí espero tener opciones”, añade De la Cruz.

Su jefe de filas prefiere no aventurar dónde tendrán más opciones a la hora de marcar la diferencia durante la carrera que comienza este viernes en Jerusalén. “Es un trazado muy montañoso y contamos con un gran elenco de escaladores pero el Giro no es cosa de un día. Lo veremos jornada a jornada”, dice Froome..

La tranquilidad con la que el ciclista británico afronta su futuro es tal, que incluso tiene decidido participar el próximo Tour de Francia, si el dictamen de la corte de arbitraje no se lo impide. “Correr La Vuelta también este año ya sería demasiado”, bromea entre risas.

Desde su punto de vista, a pesar de haber dado positivo con niveles de salbutanol del doble de lo permitido, su caso no es comparable al del Alberto Contador, que fue desposeído del título de ganador del Tour de Francia 2010, eliminado del Giro 2011 y sancionado con dos años de suspensión. “Su positivo fue ínfimo pero por una sustancia prohibida. No se puede hacer ese paralelismo”, insiste el director del equipo.

Fuentes de la organización del Giro aseguran que no se espera que el Tribunal de Arbitraje se pronuncie antes de que termine la competición para no empañar la ronda ciclista italiana.