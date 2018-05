Zidane: “Keylor nos ha dado la vida”

Keylor Navas acudió el pasado 22 de abril a la peña madridista Ramón Mendoza para ser nombrado socio de honor de la agrupación. Lo que se entendía como un día de clamor y alabanzas al portero, escoltado en la cita por Florentino Pérez, terminó en polémica. Ni en un día de aparente fiesta, Keylor se libró de ser cuestionado. "Tienes que comprender que el Real Madrid tiene que fichar a otro portero de élite, de tu nivel, y ahí te la tienes que jugar con él. Yo creo que eso es bueno para ti, para el club y para el que venga", proclamó el presidente de la peña. Él, visiblemente contrariado, no dudó en contestar: "Así como usted dice algo, yo le voy a decir una cosa también: yo nunca he dicho que no fichen a nadie". La temática de la embarazosa situación no fue novedosa para el costarricense, permanentemente cuestionado, acostumbrado ya a vivir con el ruido tras casi cuatro años de rumorología constante. Ni un día que se pone los guantes se libra del examen un Keylor que ayer alcanzó la matrícula en Chamartín. El tico, con ocho intervenciones, evitó la remontada del Bayern y fue capital para que el Real Madrid confirmarse su pase a Kiev.

"Ya ficharon un portero nuevo. Me corté el pelo, soy otro. Estar aquí es un privilegio. Si por mí fuera, renovaría y me retiraría en el Madrid. Creo que también hay gente que me quiere. A quién quiere que siga, le doy las gracias", bromeó el propio guardameta después del encuentro. "Los capitanes me han apoyado en todo momento, cuando las cosas van bien y cuando van mal. Somos un grupo unido", añadió Keylor, que catalogó lo conseguido por los blancos como algo "histórico". "Los que hemos tenido la suerte de jugar una final y levantar la Copa sabemos que ese momento es único. Estamos haciendo historia, nunca bajamos los brazos y vamos a afrontar la final con ganas y respetando al rival".

Será la tercera de Keylor, campeón en Milán y Cardiff. Que pueda hacer en gran medida es gracias a Zidane. El técnico frenó el pasado mercado invernal la contratación de Kepa y mantuvo su apoyo por el costarricense en contra de las opiniones de parte de la directiva. "Keylor nos ha dado la vida", resumió anoche el francés, que contó con espectador inédito en su conferencia, su ayudante David Bettoni. "Los jugadores se les ve en los grandes partidos. En la segunda parte nos ha dado muchísimo con sus paradas, con sus salidas a los centros. Me alegró por él porque es el portero del Real Madrid”. "Estoy muy contento por él. Merecía tener un partido así. El fútbol a veces es difícil, estas bien y fallas", se sumó Marcelo.

Más categórico que cualquier madridista que atendió a la prensa fue Jupp Heynckes. El veterano entrenador aseguró que la actuación del portero puso al Madrid en la final. "Debe darle gracias a Keylor, fue espectacular. Al final nos hizo paradas muy buenas", valoró el alemán, que aseguró que nunca más se sentará en un banquillo tras esta temporada. Su dilatada carrera alcanza el final mientras la Zidane está a un paso de firmar otro hito para la historia: la tercera Champions consecutiva.

El camino no ha sido fácil para un Madrid que se ha sobrepuesto a tres favoritos, PSG, Juventus y el propio Bayern, con momentos de agonía. "Para conseguir cosas, tienes que creer en ellas y nosotros lo hacemos, queríamos defender nuestro título", dijo Zidane. "Hay que sufrir. Cuando se sufre tanto meterse en la final sabe mejor. En el fútbol tienes que sufrir para conseguir cosas. Y en la Champions más, no puedes llegar a la final sin sufrir. Es lo bonito". Para ganarla aún queda un momento crítico, en Kiev y dentro de 24 días. El rival, la Roma o el Liverpool.