Diez claves para seguir la jornada 35 de Liga

El Barcelona puede cantar el alirón y las plazas de Champions y el descenso pueden quedar zanjadas en una jornada más de cerrada pugna por las posiciones europeas, ahora que ya se sabe que la séptima plaza otorga ese paso. Es fin de semana, además, de derbi vasco.

Clasificación actualizada de la Liga Santander

1. Los apuros son para el Sevilla

Levante (17º, 37 puntos) – Sevilla (7ª, 48 puntos). Viernes, 27. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Levante ve muy cerca la meta tras levantarse de manera espectacular con la llegada de Paco López al banquillo. Su bagaje es desde entonces de cinco triunfos, un empate en Girona y una única derrota en feudo del Atlético. Como local el equipo granota se ha afianzado para encadenar tres victorias seguidas. No consigue cuatro desde octubre de 2012, pero si logra llegar a ese hito la permanencia en la máxima categoría estará asegurada, “al 99,9%”, puntualiza el técnico. Puede que también la pueda celebrar así siempre que el Deportivo coseche el mismo signo de la quiniela esta jornada y si es peor ya sería al cien por cien. Antes deberá resolver, entre otras cuestiones, la baja de Jefferson Lerma por sanción y enfrentar a un Sevilla herido. “Por eso son más peligrosos”, advierte el técnico. Los movimientos telúricos tras la debacle de la final de Copa anuncian un equipo en problemas, pero enfrascado en mantener la menos la séptima plaza que le daría acceso a competición continental, detalle que no es menor pero que también a la larga se puede pagar. “El equipo ha jugado esta temporada 17 partidos más que otros”, explica el técnico Vincenzo Montella, que prescinde de Nzonzi tras su polémica salida nocturna después de la goleada ante el Barcelona. “Si estamos unidos estaremos en Europa”, dice el técnico italiano.

· Coke Andújar se enfrentará por primera vez ante el Sevilla desde enero de 2007 en octavos de final de la Copa en su etapa en el Rayo Vallecano. El lateral disputó 117 partidos de Liga con el Sevilla, más que cualquier jugador de la actual plantilla del Sevilla salvo Jesús Navas (310)

· El Sevilla ha sumado 19 puntos desde la llegada de Montella a su banquillo. Desde entonces solo Deportivo, Las Palmas y Málaga hicieron menos.

2. Sin fantasmas, pero con decepción

David Gallego, técnico del Espanyol, da indicaciones al delantero Gerard Moreno. Enric Fontcuberta EFE

Espanyol (16º, 39 puntos) – Las Palmas (19ª, 21 puntos). Sábado, 28. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Alejó fantasmas el pasado fin de semana el Espanyol y lo hizo tras una racha de cinco partidos sin ganar y con dos goles de su indiscutible referencia ofensiva, Gerard Moreno, que sumó 511 minutos sin marcar hasta que lo hizo en Montilivi. Lleva catorce dianas el goleador perico y puede convertirse en el primero del equipo en alcanzar las quince desde que lo hiciera Raúl Tamudo en 2007. Gerard es imprescindible. Pero hay que ser realista, no son cosas a decidir si el club no puede pagar o si viene un equipo con una oferta mejor para él”, asume su compañero Sergi Darder. Piatti, Duarte y Diego López son las únicas bajas para David Gallego, el entrenador que ha asumido el interinaje tras la destitución de Quique Sánchez Flores y que se estrenó con un triunfo reparador. “Quiere mucha pelota y posesión y para jugadores de mi perfil es una idea que nos gusta y nos sentimos cómodos en ese sentido”, explica el centrocampista Jurado, espejo de la irregularidad, cuando no bajo rendimiento, del equipo. Si suma un punto ante un rival descendo el Espanyol habrá sellado su continuidad en la categoría, pero todos querían algo más, o al menos lo mismo pero con mejor juego. “Tuvimos un problema de confianza, somos mejores de lo que demostramos. Cuanto mejor acabemos, más nos servirá para el próximo año”, cree Darder.

· Gerard Moreno es el jugador español que más dobletes ha conseguido en esta liga (3, igualado con Iago Aspas y Ángel).

· Solo el Benevento (78) ha encajado más goles que la UD Las Palmas (69) en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada.

3. Prieto no puede despedirse del derbi en el regreso de Íñigo Martínez

Real Sociedad (11º, 43 puntos) – Athletic (14ª, 40 puntos). Sábado, 28. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

La Real Sociedad y el Athletic disputan un derbi vasco a la baja, en el que no podrá alinearse y despedirse de este tipo de partidos Xabi Prieto. No se ha recuperado de una pubalgia que le tiene de baja desde hace casi dos meses. Será el regreso a Anoeta de Iñigo Martínez, al que no le espera precisamente un buen recibimiento tras cruzar de acera en el último mercado de invierno. Por San Sebastián ya circulan billetes de diez euros con su cara y el recibimiento será hostil por más que futbolistas de los dos equipos traten de quitarle hierro a la situación. “No me gustaría que le pitasen”, dice el realista Januzaj. “No creo que vaya a ser un día tan díficil para él”, apunta el vizcaíno Iturraspe. El interesado explicó recientemente que en la Real no era del todo feliz, que necesitaba un cambio para volver a serlo y que, además, de niño era del Athletic, detalles que no han ayudado a aplacar el ambiente. Lo cierto es que su rendimiento ha subido en el Athletic, donde se ha afianzado casi de inmediato y está al nivel de sus mejores días en Donosti.

· La Real Sociedad es el equipo de La Liga que más puntos ha perdido tras ir por delante en el marcador esta temporada (24).

· Aritz Aduriz solo ha marcado ocho goles en la Liga esta temporada, su registro goleador más bajo desde la 11/12 (siete con el Valencia).

4. El recuerdo de la proeza en la Copa

Real Madrid (3º, 68 puntos) – Leganés (15ª, 40 puntos). Sábado, 28. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Sergio Ramos se retira tras la eliminación del Real Madrid ante el Leganés en la Copa del Rey. EFE

El recuerdo de la eliminatoria de Copa del Rey y la reciente proeza del Leganés en el Bernabéu aparece cuando se evalúa lo que pueda pasar este sábado en el coliseo blanco, también que el partido llegue entre medias de una semifinal de la Liga de Campeones para el equipo de Zidane y con la permanencia prácticamente atada para los pepineros. “Vamos con las mismas ideas y mismas intenciones. Sabemos que nos falta un punto para conseguir el objetivo”, explica Asier Garitano. Pero al técnico del Leganés no se le escapa que también en el momento en el que el Deportivo deje de sumar un solo punto también habrán llegado a la meta. Y aún así: “Nos centramos en lo nuestro. No hay otra mentalidad”. El Leganés buscará, pues, otra alegría en casa del Real Madrid con las ausencias de Omar Ramos, Szymanowski y Ezequiel Muñoz. “Tenemos una ocasión muy bonita para hacer algo importante y certificar la permanencia en Primera en un estadio como el Bernabéu. En Copa dimos la campanada, pero esta vez será totalmente distinto. Las ganas no nos las quita nadie”, explica el lateral Zaldua, que ha explicado esta semana que su intención para el año que viene es retomar su puesto en la Real Sociedad.

· El Real Madrid no ha perdido en sus últimos 11 duelos contra equipos madrileños en la Liga (8V 3E), quedándose sin marcar solo en uno de ellos (0-0 contra el Atlético en noviembre de 2017).

· Javier Eraso ha participado en al menos un gol en sus tres visitas al Santiago Bernabéu en todas las competiciones, dos con el Athletic y una con el Leganés, con dos goles y dos asistencias.

5. Tren europeo en Villarreal

Villarreal (6º, 51 puntos) – Celta (10ª, 45 puntos). Sábado, 28. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Villarreal aplazó hasta el día 9 su partido de la última jornada contra el Barcelona y dispone de una oportunidad (complicada) más para sumar que sus rivales en la carrera por entrar en Europa. Sabe además que no es lo mismo ser sexto que séptimo porque supondría evitar dos eliminatorias previas y disponer de más tiempo de vacaciones. “Nos quedan tres partidos en casa (Celta, Valencia y Real Madrid) y esos puntos son importantes”, avisa Javier Calleja, el entrenador de los amarillos. Pero el Celta percibe que uno de sus últimos trenes para volver al continente pasa por el Estadio de la Cerámica y más si el Sevilla solventa el viernes con un triunfo su visita al Levante. “No necesitamos una motivación especial, lo que precisamos es que no aparezca la ansiedad porque el partido pueda parecer definitivo”, explica el técnico Juan Carlos Unzué. Iago Aspas sigue de baja, también Roncaglia y Radoja. “Parece que nadie quiere esa séptima plaza, así que aún tenemos opciones”, comenta el capitán Hugo Mallo. Pero no es sencillo llegar ahí y así lo reivindica Calleja porque podría percibirse por el tibio ambiente que hay en Villarreal que tras varias campañas traspasando fronteras la Europa League es una cuestión menor. “Estar ahí cada año es motivo para tener motivación y valorar lo que se está haciendo”, incide.

Declaraciones de Javier Calleja antes del partido contra el Celta.

· El Villarreal es el equipo de La Liga que ha encajado un mayor porcentaje de sus goles en acciones a balón parado esta temporada (43%).

· El uruguayo Maxi Gómez ha marcado 14 goles en la Liga esta temporada, siete de ellos con la cabeza. Solo su compatriota Stuani (9) ha anotado más con la testa en esta campaña en la competición.

6. Una final entre revelaciones y aspirantes

Getafe (8º, 48 puntos) – Girona (9ª, 47 puntos). Domingo, 29. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Un inopinado duelo por Europa puede aclarar las opciones entre los perseguidores de Villarreal y Sevilla. Quien gane este partido prolongará hasta el fin lo que ha principio de temporada parecía una quimera. Llega mejor el Getafe, después de tres victorias consecutivas y con la perspectiva de que después del Girona le quedará recibir al Atlético y visitar a dos descendidos, Las Palmas y Málaga. Llegar a 51 puntos con nueve por jugar supondría estar muy cerca de la séptima plaza final. “Tenemos un partido vital y no pienso más allá”, rebaja el preparador Pepe Bordalás, que matiza que quedarse sin disputar competición continental no sería una decepción, por más que esté a tiro. “El objetivo no era eso y todos lo sabemos. Todo lo que venga es un premio”, incide. Será un duelo entre revelaciones porque el Girona ha bajado en las últimas semanas el ritmo con el que sumaba puntos, pero impacta. El mensaje que emiten es similar al que sale desde Getafe. “Europa es una ilusión, no un objetivo”, aclara el centrocampista Borja García. Tras sumar cuatro puntos de los 18 últimos que ha disputado, una derrota dejaría lejana esa ilusión para el cuadro de Montilivi.

· El Getafe solo ha ganado uno de sus cinco partidos ante el Girona en todas las competiciones (1E 3D), 4-1 en Copa del Rey en diciembre de 2013).

· El Girona solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos en La Liga (1E 4D) y fue a domicilio (2-1 ante el Alavés en su último desplazamiento).

7. Mendizorroza paladeará el sosiego

Alavés (13º, 41 puntos) – At. Madrid (2ª, 72 puntos). Domingo, 29. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Ni en mis mejores sueños habría pensado conseguir la salvación a falta de cuatro jornadas”, confía Abelardo. Pero justo eso es lo que ha ocurrido. “Y poca gente daba un duro por nosotros”, incide el extremo Alfonso Pedraza, que empezó la liga como lateral y una alarmante acumulación de derrotas. La renovación del entrenador es inminente y el club ya planifica sin apuros la configuración de su próxima plantilla mientras se debate sobre la continuidad del capitán Manu García y se apunta a confirmar la continuidad de algunos futbolistas cedidos como los delanteros Guidetti o Munir. Porque respecto a Pedraza se espera que lo reclame el Villarreal sin una nueva opción de préstamo. El horizonte más inmediato es escalar puestos en la tabla y otrogar oportunidades a jugadores que no fueron muy empleados durante el campeonato. Uno de ellos, Álvaro Medrán, se derrumbó en llanto tras marcar la última jornada en el partido contra Las Palmas, pero no podrá repetir porque en un entrenamiento de esta semana se dañó una rodilla y es posible que ya no reaparezca en lo que queda de temporada.

· El Alavés solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos ligueros, el único en el que encajó gol de todos ellos (3V 1E), 1-2 en casa ante el Girona.

· El Atlético ha encajado goles en cada una de sus últimas cinco salidas ligueras (nueve goles), nunca ha concedido goles en seis partidos seguidos fuera de casa bajo las órdenes de Simeone.

8. La Champions llama a la puerta en Mestalla

Valencia (4º, 66 puntos) – Eibar (12ª, 43 puntos). Domingo, 29. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El último partido europeo que disputó el Valencia fue en marzo de 2016 contra el Athletic en la Europa League. Ahora si le gana al Eibar habrá certificado su regreso a la Liga de Campeones. Le vale también con igualar lo que haga el Betis el lunes contra el Málaga, pero la primera final la juega en Mestalla y con toda la plantilla a disposición de Marcelino a excepción del lesionado Coquelin. Tiene donde elegir el entrenador, que quiere romper la mala racha del equipo en los tres últimos partidos, en los que sumó un punto de nueve. Puntuó de nuevo en Vigo gracias a un gol de Santi Mina y se evidenció de nuevo que el Valencia es más en la medida que funcionan sus delanteros, autores entre Rodrigo, Zaza y Santi Mina de 40 de los 62 goles que suma el equipo. Llamativo que por ejemplo Guedes, un magnífico extremo por el que el Valencia está a punto de hacer una fuerte inversión, no marque desde el 13 de enero y haya disputado desde entonces catorce partido de Liga. Pero ese detalle no pone tacha a la campaña del Valencia. “El equipo ha hecho una magnífica temporada. Ya se veía en pretemporada que el equipo iba a funcionar”, apunta el capitán Parejo, por fin a gusto en Mestalla. “Este año da gusto jugar en nuestro campo. Ha sido el reflejo de lo que el equipo ha transmitido dentro del campo: confianza, atrevimiento o plantar cara a cualquier rival”, detalla. Con todo, el Eibar nunca ha vendido barata una victoria. Y podrá contar con un motivadísimo Orellana porque acaba de pagar dos millones de euros por su opción de compra y es posible que lo alinee en Mestalla ante su equipo de procedencia.

De los jugadores que han marcado al menos 10 goles en la Liga 17/18, Santi Mina (12) es el que tiene el mejor porcentaje de acierto (41.4%).

Pedro León ha asistido tres de los últimos seis goles del Eibar en La Liga pero todavía no ha marcado en esta temporada en la que ha disputado diez encuentros.

9. Seedorf y el kilometraje

Deportivo (18º, 28 puntos) – Barcelona (1ª, 83 puntos). Domingo, 29. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Solo ha perdido uno de sus seis últimos partidos el Deportivo, al que nadie ha derrotado en las cuatro últimas jornadas, pero no le da para seguir el ritmo de los equipos que le preceden en la tabla. La salvación ya entra en el catálogo de lo milagroso para el equipo que prepara Clarence Seedorf. Y los reproches medran en un entorno que se endurecerá porque todavía queda un mes hasta que se acabe la competición. Uno de ellos, seguramente el más manido y demagógico, tiene que ver con la capacidad del equipo para “correr”. Seedorf lo escuchó en un breve encuentro con jóvenes e indignados aficionados a la salida del último partido en Butarque. Pocos dominan la escena del fútbol como el holandés, que se cercioró de que las cámaras de televisión recogieran ese encuentro. En él defendió el carácter esforzado de su equipo. “No voy a dejar que ofendáis a los jugadores. Están dejándose la vida. Voy a publicar lo que corren”. El pasado martes ofreció a los periodistas, a los que a veces se valora como útil canal de comunicación, una tabla que muestra que los jugadores del Deportivo son los quintos que más metros han recorrido en lo que va de Liga, el cuarto si se consideran los que se corrieron a alta intensidad (más de 24 kilómetros por hora). Si la estadística sirve para extraer alguna conclusión puede mirarse hacia el fondo de esa clasificación difundida por Seedorf: el equipo que menos ha corrido en lo que va de Liga es el Barcelona. Nadie le ha ganado y si empata en Riazor será campeón o incluso puede que ya lo sea antes de salir a jugar.

· El Deportivo solo ha ganado uno de sus últimos 15 partidos ante el Barcelona en La Liga (4E 10D), 2-1 en la pasada campaña en Riazor.

· Fuera de casa, los azulgranas no han perdido en sus últimos 20 partidos ligueros (14V 6E), marcando en todos y dejando su portería a cero en diez de ellos.

10. Alegría sin fin en el Betis

Betis (5º, 56 puntos) – Málaga (20ª, 20 puntos). Lunes, 30. 21 horas (Gol TV).

Todo sonríe en el Betis, que lleva siete jornadas sin perder y seis sin que le marquen gol. Pocos equipos en los últimos tiempos destilan la sensación de que todo fluye de manera tan nítida como en el que dirige Quique Setién, sensación que se alienta desde los canales de comunicación del club, proclives a difundir extractos que reflejan buen ambiente y camaradería. “Será un año muy especial. Estamos viviendo un sueño”, explica el mejicano Andrés Guardado. “Nosotros hacemos felices a los béticos pero ellos también nos hacen felices a nosotros. Estamos viviendo un año espectacular, lo hablamos dentro del vestuario. Hay que valorar lo que están haciendo, lo que estamos viviendo porque es un año que cuando el pase el tiempo se recordará con mucho cariño”. Solo Barcelona, Celta, Real Madrid y Valencia han ganado al Betis en lo que va de año, casi en una vuelta del campeonato que se inició con un sonoro triunfo en el campo del Sevilla. Así que hasta cualquier problema parece menor, como por ejemplo el que surge en la portería tras la lesión de Dani Giménez en el partido contra el Atlético. El meta Pedro López, del filial, cumplió, si bien Adán apura su recuperación tras operarse de pubis.

El Betis suma siete partidos seguidos sin perder en la Liga (6V 1E), la última vez que logró una mayor racha invicto en la competición fue en marzo de 2007 (nueve).

El Málaga solo ha marcado con el 6% de los remates que ha intentado en la Liga esta temporada (22 goles con 363 remates), el porcentaje más bajo de cualquier equipo en la competición.