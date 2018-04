Lewandowski, un peligro conocido

Cuando a Jupp Heynckes le cuestionaron en la conferencia de prensa previa a la ida de las semifinales entre Real Madrid y Bayern cómo y con quién intentaría frenar a Cristiano Ronaldo, el veterano entrenador respondió ensalzando a su jugador más determinante, Robert Lewandowski: "No debemos olvidar que nosotros tenemos a un jugador como Lewandowski, que esta temporada ha marcado 39 goles oficiales. Yo también podría preguntar quién le frenaría a él".

La argumentación del técnico del Bayern puede considerarse sólida si se atiende a la progresión de la producción del polaco tras su salto del Borussia Dortmund al Bayern y a sus más que notables registros desde que ocupa la delantera del equipo de Baviera. El punta suma 149 goles desde su fichaje en el verano de 2014, 26 de ellos en la Champions y 11 en eliminatorias, 15 menos de los que acumula Cristiano en ese mismo periodo, pero dos más que Leo Messi.

Las virtudes de Lewandowski y su capacidad de amenaza permanente no son nada desconocidas ni novedosas para el Madrid. Más bien lo contrario. Los caminos del polaco y el equipo blanco se han cruzado en cuatro eliminatorias de Champions en las últimas seis temporadas. De todas ellas, solo en una, la primera, salió victorioso Lewandowski. En aquella ocasión, con José Mourinho al frente del banquillo madridista, el delantero fulminó a los blancos en semifinales con un póker de goles en el encuentro de ida en Alemania y mandó al traste de manera definitiva el objetivo con el que el entrenador portugués llegó a Chamartín en 2010: ganar la Champions League.

Los testigos directos de la gesta con mayor trascendencia en la carrera del delantero fueron Varane y Pepe. Sergio Ramos, lateral ese día, conoció al polaco en la vuelta de aquella eliminatoria. Su incidencia con el camero enfrente nunca fue la misma. Su duelo en 2013 en el Bernabéu fue uno de los más vibrantes que se recuerdan entre ambos. El capitán blanco, imperial esa noche, secó por completo a un Lewandowski que no pudo completar las dos últimas eliminatorias en las que se ha enfrentado con el Madrid. En 2014, el año de la Décima madridista, su último en el Borussia, no pudo disputar la ida de cuartos por sanción. El curso pasado fue una lesión la causante de que se perdiese el primer encuentro del cruce. Su bagaje en los dos partidos en los que estuvo presente es de solo un gol. Pero en total, la cifra de tantos anotados al club blanco asciende a seis en seis encuentros.

Hoy, en el séptimo, de nuevo ante Ramos, vuelve a ser la principal amenaza para los de Zidane, que, según la rumorología, podría contar con el delantero en sus filas el próximo año. Por el momento, el chico guarda silencio y el Bayern lo niega.

De lo que sí ha hablado Lewandowski es de lo inmediato, del careo ante el Madrid. "Tenemos que jugar completamente concentrados y en caso de que ellos cometan errores debemos aprovecharlos. Si hacemos nuestro juego, el Madrid puede verse en problemas", aseguró que sitúa a los blancos como favoritos. "Cuando has ganado dos veces seguidas la Champions está claro que eres favorito, pero eso no significa que vayan a ganarnos. Los últimos partidos han mostrado que estamos en buena forma y ya no tenemos en la cabeza lo que pasó el año pasado. Es otra temporada, otro año. Lo que pasó el año pasado ya pasó. Cada partido es distinto".

Y espera, seguro, que el de hoy se asemeje más al de la ida de semifinales de 2013 que a cualquiera de los años posteriores.