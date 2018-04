Del Moral pactó reducir su sanción perpetua a cinco años por testificar en el ‘caso Armstrong’

El 29 de septiembre de 2016, Luis García del Moral firmó un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la agencia norteamericana (USADA) por el que se reducía a cinco años su sanción de por vida a cambio de testificar en el caso Armstrong. Según el Código Mundial Antidopaje de 2015, la reducción de una sanción a perpetuidad por colaboración significativa no puede dar lugar a un cumplimiento menor de ocho años.

El objetivo de las agencias era lograr una pena más larga para el director del US Postal, Johan Bruyneel, y el entrenador José Martí, que habían recurrido ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sendas sanciones de 10 y ocho años, respectivamente. La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la agencia española antidopaje (AEPSAD) han sido informadas del trato.

Pocas semanas después del acuerdo, el médico valenciano reveló en la vista del TAS que había practicado el dopaje no solo con Lance Armstrong y otros corredores de su equipo, sino también con el equipo español de pista con vistas a los Juegos de Atlanta 96, a cuyos integrantes inyectó EPO y hormona de crecimiento a medias con el doctor Michele Ferrari.

Ningún deportista ni técnico había conseguido hasta el momento una reducción tan grande de una sanción por colaborar en la lucha contra el dopaje, que excede los reglamentos en vigor. En la web de la USADA, Del Moral aún figura como sancionado a perpetuidad desde el 10 de julio de 2012. Según diversas fuentes, la reducción pactada solo será efectiva cuando el TAS comunique su decisión sobre Bruyneel y Martí, prevista para la última semana de mayo. A partir de entonces, Del Moral podrá volver a trabajar como médico con deportistas. Según otras fuentes —el abogado de la USADA, Bill Bock, no ha querido responder a este diario—, la reducción ya es efectiva, aunque ni la organización norteamericana ni la AMA han decidido hacerla pública aún.

La filosofía de los promotores de un trato que se ofreció a todos los sancionados en el caso Armstrong y que solo aceptó Del Moral era la de que había que premiar a quien, desde dentro de la trama, se atreviera a romper la ley del silencio. “Lo importante era denunciar y desmontar el sistema, no tanto las personas”, razona una de las personas que participó en las negociaciones y que prefiere mantenerse en el anonimato. “Del Moral no era más que una pieza de una trama puesta en marcha por Bruyneel y Armstrong. Y ha sido la primera persona que en España se ha atrevido a poner por escrito información de dopaje”. Siguiendo esa línea, en su interrogatorio en el TAS por los abogados, Del Moral declaró que solo cumplía órdenes y que nunca actuó contra la voluntad de los ciclistas. “Nunca he cogido el brazo de nadie para ponerle una inyección sin que él quisiera”, afirmó. “Bruyneel era el director deportivo, y era él quien tomaba todas las decisiones en estos temas. Así que sabía que me iban a despedir directamente si no hacía algo que…”.

Oferta de inmunidad

Según se aprecia en el interrogatorio, la voluntad de los abogados de Bruyneel y Martí fue demostrar que Del Moral no era un ingenuo y que antes de llegar al US Postal ya había decidido que la mejor forma de mejorar el rendimiento de los deportistas era el dopaje. También lamentaron que todo el caso de la USADA contra Armstrong se base en acusaciones de miembros del equipo a quienes se ofreció inmunidad.

“¿Usted tiene un acuerdo con USADA y AMA que dice que si usted testifica hoy van a pensar en reducir a cinco años su sanción de por vida?”, le preguntó a Del Moral un abogado. “Testimonio verdadero”, respondió el médico valenciano.

—Así que si mintiera hoy aquí, no reducirían su sanción, ¿no?

—Claro.

—¿Usted informó a la USADA de que podía darles información sobre la implicación de Bruyneel en el dopaje del US Postal?

—USADA contactó conmigo a través de la agencia antidopaje española. Querían hablar conmigo para saber más y tener información de los años que pasé en el US Postal. Y, obviamente, yo soy consciente de que una reunión de esas características puede tener consecuencias positivas para mí. Acudí con una declaración por escrito, que no les entregué, en la que había información detallada de los años que pasé en el equipo. Y también contenía información sobre el equipo olímpico.