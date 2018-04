Zidane: “Cuando se nos falta el respeto, tengo que decir las cosas”

Seis días después de lo ocurrido, todo sigue girando en torno a aquel frenético y polémico desenlace de la eliminatoria entre el Real Madrid y la Juventus. No se libra nadie de ser cuestionado, mucho menos Zinedine Zidane, al que el tema ya empieza a cansarle. Con el Bayern en el horizonte y la Liga todavía a unas jornadas de resolverse oficialmente, el tema principal de las conferencias del francés sigue siendo el penalti y todo lo que le rodea. "Ya no voy a hablar otra vez de este tema, ya lo hice en su día", dijo a la primera pregunta. Pero de una manera o de otra, terminó contestando. Con su aparente tranquilidad habitual, sacó orgullo y carácter y defendió al club y la afición. "No estoy aquí para defendernos todos los días, pero si es injusto, lo hago. Tampoco estoy para criticar a nadie, todo el mundo puede opinar. Pero si se nos falta el respeto, ahí tengo que hablar".

No cesaron las preguntas calientes: en torno a los ataques recibidos, el posible afloramiento de un mayor antimadridismo y, también, sobre si todo lo ocurrido les pasará factura en el cruce frente al Bayern. "Ya lo hablé el otro día. Vamos a hacer nuestro trabajo y el árbitro el suyo. Hablar de todo esto es siempre marear la perdiz. No voy a comentar. Cada uno va a hacer su trabajo, estoy convencido", dijo sobre lo último. "El antimadridismo siempre ha existido. El problema es al revés, cada día hay más madridistas. Es el mejor club, el equipo con más afición. Esto va a más y se amplía cada día", aseguró sobre la animadversión al Madrid. "Hace diez o quince años no pasaba. Es diferente con las redes sociales. Es una nueva realidad, es lo que hay y tenemos que convivir con ello", amplió el francés.

Fuera de la polémica, a Zidane le tocó hablar también sobre dos de los jugadores más cuestionados de su plantilla: Karim Benzema y Gareth Bale. "Claro que a los dos les gustaría meter más goles, pero no les veo tristes y están entrenando bien. Siempre va a pasar en un equipo que hay momentos de forma de otros jugadores y es lo que estamos viviendo. Hay jugadores muy buenos en este club y siempre tengo que valorar eso", espetó sobre el nivel de ambos. "Todos conocemos la calidad de Karim y lo que aporta a fluidez del equipo. No hay ningún problema ni estamos preocupados. Con respecto a los goles, tiene que marcar, es cierto, y él lo sabe, aunque sepa hacer otras cosas como asociarse. Ya dije que sufría cuando falla ocasiones, pero la solución es simple: continuar trabajando. Es un bloqueo que tiene, simplemente. Estoy seguro de que dentro de poco volverá a marcar", explicó sobre el delantero, que, este miércoles, ante el Athletic, tendrá la enésima oportunidad para hacerlo.