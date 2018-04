Zidane: “Me indigna que se diga que el penalti fue un robo”

Zidane, en el entrenamiento de este sábado. FERNANDO ALVARADO EFE / atlas

Poco o nada se habló del Málaga, el rival del Madrid de este domingo en Liga, en la sala de prensa de Valdebebas. Todavía suenan los ecos del penalti que Benatia cometió sobre Lucas en el minuto 93. El defensa de la Juve empujó por detrás al extremo del Madrid y le puso una rodilla en el pecho que le impidió rematar a un metro de la portería. El colegiado, cumpliendo con el reglamento, pitó pena máxima. Marcó Cristiano Ronaldo y la Juve quedó eliminada de los cuartos de Champions. A partir de ese momento se desató un debate infinito. Como si las opiniones, además, pudieran cambiar la decisión arbitral.

¿Qué le parece que la clasificación del Madrid haya sentado mal en algunos sectores y algunos digan que fue un robo?, le preguntaron a Zidane esta mañana. “Pueden opinar sobre si es penalti o no, pero que hablen de robo a mí me indigna. Molestamos a mucha gente con lo que estamos haciendo y es algo que no se puede cambiar. Yo voy a defender a los míos que han hecho un partido enorme, merecimos pasar sin ninguna duda. A los que opinan no contesto. Lo hicimos muy bien y estamos en semifinal”, respondió el técnico del Madrid.

¿Cree que hay odio contra el Madrid o un sentimiento de antimadridismo?, le insistieron. "No sé, no me voy a meter en estas cosas. Yo simplemente estoy indignado con los que consideran que ha sido un robo. En el resto, no me meto. La historia de este club, el mejor club del mundo, no la va a cambiar nadie. Cuando eres el mejor, generas celos”, contestó Zidane sin perder su buen humor.

¿Le parece normal el debate que ha generado la jugada?, le preguntaron. “No… me parece normal que se hablara en ese momento y ya. Además, es que no sé de qué hablamos porque fue penalti. Tú puedes opinar sobre el penalti, pero todo lo que vino después, en los tres días siguientes, para mí es demasiado”, aseguró el técnico que calificó las palabras de Buffon al árbitro como un calentón. El portero de la Juve llegó a decir que si no se tiene personalidad para arbitrar ese tipo de partidos es mejor sentarse en la grada con la mujer comiendo patatas. También dijo que el colegiado tenía un cubo de basura en lugar de un corazón. “Yo no voy a contestar a lo que digan Chiellini, Guardiola, Vidal o Buffon porque todo el mundo puede opinar. Lo único que digo es que no me podéis hablar de robo, por lo demás entiendo a todos porque cada uno defiende lo suyo”, prosiguió Zidane.

Le recordaron que el Madrid pasó en una semana de la admiración mundial por la chilena de Cristiano en el Juventus Stadium a las críticas interminables sobre el penalti a Lucas. ¿Al Madrid le estaban esperando? ¿Había ganas de que cayera eliminado? ¿Le tienen manía?, le preguntaron. “Un poco sí… pero al final no podemos hacer nada, lo único que puedo decir, cuando me toca hablar, es que no es verdad. Trabajamos e intentamos hacer las cosas bien. En la ida fuimos el mejor equipo y ahora un equipo que ha robado... Pues no. Estamos en el medio pensando que lo hicimos muy bien en los dos partidos y que merecimos ganar”, contestó.

Por último, le preguntaron si, después del debate de estos días, va a haber mucha presión a los árbitros de las semifinales. “No pienso en estas cosas, sino en entrenar bien, venimos a trabajar a diario con ilusión y nadie nos la va a quitar. Yo voy a pensar positivo, los árbitros harán su trabajo como lo estamos haciendo nosotros. No creo que vaya a haber colegiados que quieran hacer daño arbitrando mal”, concluyó.