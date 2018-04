Buffon, el adiós más cruel

Gianluigi Buffon debutó como jugador profesional el 19 de noviembre de 1995 a los 17 años defendiendo la portería del Parma. Su primer partido de Champions, con los mismos colores, fue en 1997, solo unos meses antes de que el Madrid cerrase 32 años de sequía e inaugurase su historia europea en color. Más de dos décadas después de aquello, y tras varios careos entre el portero italiano, ya en la Juventus, y el equipo blanco, Buffon aterrizó por sexta vez en Madrid envuelto en un ambiente de despedida. A los 40 años, tras 23 en activo y una carrera de leyenda, Gigi encara ahora su retirada. Un adiós postergado solo por un único motivo: la Champions League, competición que nunca ha dejado de perseguir, pero que nunca ha dejado de darle la espalda, el único trofeo de clubes que se ausenta de una vitrina tan envidiable como es la suya.

Después del varapalo de la ida, el enésimo para él y la Juventus, el reto parecía de nuevo inviable y el meta encaraba el viaje al Santiago Bernabéu como un broche final a años de perseverancia y decepciones. Un adiós amargo en un estadio acorde a su grandeza, propenso y especial para escuchar por última vez la musiquilla de la Champions. Así lo interpretaba el propio Buffon hasta las 21:47 de la noche de ayer. O puede que hasta la gesta de la Roma del martes. Sea como sea, solo un milagro invitaba a imaginarle levantando la Orejona en Kiev. Fuera del Mundial, era su último reto e incluso el único camino posible para aplazar su retirada un año más, hasta 2019. Porque si había Champions, Buffon quería el Mundialito.

El gol de Mandžukić a los dos minutos le abrió un halo de esperanza para lograrlo. Fue el comienzo de una remontada extraordinaria que tras el tanto de Matuidi puso definitivamente en suspense su adiós. Un ejercicio herorico ante el rey de reyes que tornó por completo el guion establecido. Del presumible adiós a priori programado para él, a alcanzar la gloria en el Bernabéu. De levantar a Chamartín a echarlo abajo. De clausurar su trayectoria internacional a retomar ese sueño tan eterno como imposible de la Champions. Llegó a tocarlo, a tenerlo tan cerca, que cuando Benatia arolló a Lucas a un palmo de su figura y Michael Oliver señaló el punto de penalti, entró en estado de cólera. Completamente furioso, corrió hasta alcanzar al colegiado y le recriminó su decisión. "Vai a cagare", le espetó según 'La Gazzeta'. El joven colegiado inglés no se amilanó ante el mito y le respondió con la tarjeta roja.

Rabioso, incrédulo, murmurando con la cabeza gacha, enfiló a paso rápido el túnel de vestuarios. Quizás sin darse cuenta de que tenía al Bernabéu a sus pies, rindiendo a tributo a su legendaria carrera en medio del caos, en el punto más álgido de una noche frenética y hasta aquel instante de tinieblas para el madridismo. Nada le importó a la hinchada, que reaccionó como si la remontada rival no se hubiese producido, como si Cristiano ya hubiese transformado la pena máxima y la clasificación del Madrid volviese a ser un hecho. Lo fue poco después, cuando el luso mandó el esférico a la escuadra y a la Juve a la cuneta y confirmó el cierre europeo de Buffon.

Una roja en 14 Champions

Fue un final atroz, como su historia con la Champions, con tres finales perdidas. Para él, además, también injusto y con un culpable evidente, Michael Oliver. No dudó en señalarle. "Estaba muy cerca del árbitro y del linier. Si tienes el cinismo de conceder un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal. El colegiado estaba sobrepasado y encima me saca la roja. No puede tener el cinismo de destruir el sueño de un equipo con una jugada tan dudosa y después de que en el partido de ida nos birlaron un penalti muy parecido. Solo alguien que tiene un cubo de basura en lugar del corazón puede tomar esas dos decisiones", clamó tras lo sucedido. Repitió las más mismas palabras una y otra vez, en caliente y en frío, ante los medios italianos y españoles, frente a los micrófonos, las cámaras y las grabadoras durante más de media hora. "Se ha querido hacer el protagonista de una eliminatoria en un episodio muy dudoso. Cuando uno no tiene personalidad, que se quede en la grada comiendo patatas con su mujer y no se cargue una hazaña épica", añadió.

Después, tras un efusivo abrazo con Cristiano en las entrañas de Chamartín, se fue sonriente, orgulloso de los suyos y con su primera roja en 14 temporadas y 117 partidos en la Copa de Europa. Una despedida similar a la que él mismo presenció de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 12 años atrás, en 2006. Un final igual de cruel e igual de grande. El adiós europeo de Buffon. De un mito.