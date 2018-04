Real Madrid - Juventus en directo, la Champions League en vivo

Sigue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus que se disputa en el Santiago Bernabéu a las 20.45. Después del 0-3 de la ida, el equipo de Zidane afronta la cita con un pie en las semifinales por octava temporada consecutiva. Allí, entre los cuatro mejores, ya espera la Roma, que dio la sorpresa del año al remontar al Barcelona tras el 4-1 del Camp Nou con un 3-0 en la vuelta, y el Liverpool de Klopp, que dejó en la cuneta al City de Guardiola.

Zidane no podrá contar para el partido con Sergio Ramos, sancionado, ni Nacho, lesionado, por lo que todo a punta a que Vallejo debutará en Europa si sus molestias musculares no reaparecen. Por parte de la Juve, Buffon podría disputar su último duelo de Champions en una vuelta en la que no estará Dybala, expulsado en la ida.