Buffon: “De niño habría firmado decir adiós en el Bernabéu”

Una noche de marzo de 2016 Francesco Totti, capitán de la Roma y leyenda del fútbol italiano se despidió de la Champions. Lo hizo en el Santiago Bernabéu, estadio que unos años antes (2008) ya había ovacionado a Del Piero. No porque se despedía, sino porque había dejado boquiabierto al público con un golazo de falta. Totti recibió el cariño de los 78.000 que estaban en Chamartín y más de uno se les pusieron los pelos de punta. Este miércoles, podría ser también la última gran noche de Gigi Buffon. El portero y capitán de la Juve, que cumplió 40 años en enero, podría decir adiós a Europa si la Juve no remonta el 0-3 de la ida.

Buffon quiere colgar las botas. No lo hizo el año pasado después de Cardiff porque quiso seguir corriendo detrás del sueño de la Champions, el único titulo que falta en su vitrina. Este martes por la tarde, en la sala de prensa del Bernabéu, en la que se sentó delante de los microfonos con una camisa negra desabrochada y la tranquilidad y serenidad que le caracteriza, le preguntaron por la que podría ser su última noche europea. Le recordaron, además, que Zidane colgó las botas después de un partido contra Italia y contra Buffon en la final del Mundial de 2006.

“Lo importante es que el de mañana no sea el último partido europeo de la Juve. Por lo que a mí me concierne, sí, existe esta posibilidad, pero no es una posibilidad que me deprime o que me despierta pensamientos negativos. De niño habría firmado terminar mi carrera en un estadio como el Bernabéu y contra un rival como el Real Madrid”, dijo el capitán de la Juve que piropeó a Keylor Navas. Primero colocándole en su lista de los cinco mejores porteros del mundo y luego destacando su fuerza mental. Habló Buffon de milagro, el que tendría que hacer la Juve para remontar el 0-3 de la ida. ¿Cuánto crees tú en este milagro? ¿Cómo capitán, cómo lo has transmitido al vestuario, qué les has dicho?, le preguntaron al portero italiano que en junio se despedirá también de la selección italiana “¡Les he dicho que si nos elimina el Madrid voy a seguir!”, contestó soltando una carcajada.

“Hay poco que decir porque el gap entre los dos equipos es muy grande. La única manera posible para creer en el milagro es trabajar con sacrificio y sufrimiento”, añadió. Le preguntaron también si es espera un recibimiento especial del Bernabéu. “En la vida he aprendido a esperarme lo peor y así se viene lo mejor seré más feliz. Aquí siempre me han mostrado cariño, incluso cuando vine con Italia y terminó con ese resultado infausto. Este público siempre se ha comportado con deportividad. No mee deben nada ni me espero nada”, concluyó.