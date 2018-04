Agnelli sobre el penalti: “Se castiga voluntariamente a los italianos”

En el medio de la locura Cristiano Ronaldo encontró sosiego para marcar un penalti en el minuto 97 y clasificar al Real Madrid para las semifinales. Carvajal no lo quiso ver y se arrodilló en el césped dando la espalda a la portería de la Juve. Keylor Navas se puso a rezar. Sergio Ramos, mientras, había bajado del palco al túnel de vestuarios. Desde allí y sin parar de mover los brazos vio los últimos minutos de partido. Cristiano mantuvo la calma, nadie sabe cómo. Quedaban pocos segundos para que la Juve forzara la prórroga y terminara imitando la remontada de la Roma cuando Benatia derribó a Lucas Vázquez a medio metro de Buffon. El árbitro no lo dudó y señaló el círculo blanco de los once metros. Un círculo pequeño, o del tamaño real para Cristiano, el triple de grande para todos los que desde la grada empezaron a rezar.

Pasaron cinco minutos antes de que el portugués pudiera lanzar el penalti. Pasó de todo en esos cinco minutos. El portero y capitán de la Juve acabó expulsado por protestar. Toda la plantilla del equipo italiano rodeó al colegiado que sacó la tarjeta roja. Buffon, a sus 40 años y en su último partido europeo, se marchó ovacionado por el público del Bernabéu. No así Higuaín, el elegido por Allegri para dejar su sitio al meta suplente. El argentino abandonó el campo bajo una sonora pitada. Lucas fue el último que se acercó a Cristiano y le acarició la cara antes de que lanzara el penalti. Un penalti que, de irse fuera, habría condenado al Madrid a la prórroga y quizás también a decir adiós a Europa después de un 0-3 en la ida.

Entró. “Las pulsaciones crecen un poco, sabía que era un penalti decisivo y gracias a Dios lo marqué”, declaró el siete del Madrid a los micrófonos de Bein. Cuando la pelota se apoyó en la red, el speaker enloqueció y gritó durante casi un minuto “goooooooool”. Hubo tiempo para un intento más de la Juve antes de que el colegiado pitara el final. Mientras el Bernabéu empezaba a corear el nombre de Cristiano Ronaldo, los jugadores de la Juve volvieron a rodear al árbitro. El portugués marcó el gol de penalti más tardío en la historia de la Champions. Si en Turín había dejado huella con una chilena histórica, anoche dejó otro gol que se quedará grabado durante años en los recuerdos de los que lo presenciaron. Por la locura de partido y por lo cerca que estuvo el Madrid de quedarse eliminado.

Hubo otro encuentro, por cierto, lejos de las cámaras. En el túnel de vestuarios hubo incidentes: Buffon y algunos futbolistas de la Juve fueron a por el árbitro y a por algunos jugadores del Madrid. Intentó mediar Sergio Ramos que a su vez mantuvo un encontronazo con Massimiliano Allegri. Lo contó el propio técnico italiano en la rueda de prensa. El central, por cierto, podría ser sancionado si su presencia en el túnel queda reflejada en el acta. No podía estar allí. “Ramos vino y me dijo que era penalti claro. Le dije: hombre, claro, claro... yo lo vi más bien gris. También le dije que en la ida, en el minuto 91.50, el que le hicieron a Cuadrado también era penalti claro”, desveló el técnico italiano. A Allegri le preguntaron si con el VAR habría cambiado la cosa: “Es que no hay VAR en Champions. Yo siempre he dicho que es un instrumento importante”, dijo. Andrea Agnelli, presidente de la Juve, llegó a decir que los colegiados “castigan voluntariamente” a los equipos italianos.

Allegri pide el VAR

“Creo que hubo un momento de confusión general, porque si la falta de Benatia era penalti, pues también tendría que haber sido expulsado porque era la segunda amarilla”, prosiguió Allegri que no quiso valorar si para él había sido penalti o no. “Sabéis que nunca hablo de eso, el árbitro ha visto penalti, lo ha pitado no podemos hacer nada”, respondió. En la misma línea se mostró Zidane. “No vi la jugada pero me dijeron que hay penalti, lo pitó el árbitro y no lo podemos cambiar”, comentó el técnico francés. Los jugadores sí se mojaron, mientras en la zona mixta llegaban los canticos de los aledaños del Bernabéu: “Balón de oro, Cristiano balón de oro”.

“El penalti es clarísimo. No nos iba a pasar como al Barcelona porque somos el Real Madrid”, declaró Marcelo. “Es penalti. Cristiano me da la pelota en el punto de penalti y cuando voy a rematar, el central llega por atrás y me arrolla. No hay discusión. ¿Protestas de la Juve? Es normal, es el último minuto”, agregó Lucas, el protagonista de una jugada. No se habló de otra cosa anoche en el Bernabéu.

Andrea Agnelli está convencido de que hay una conspiración. “El que elige los árbitros parece que tiene algo contra los equipos italianos. Miro los penaltis al Milan, a la Roma… Tenemos los instrumentos para implementar el VAR. Si hace falta se instruye a los árbitros. Hay una evidente parcialidad. Se castiga voluntariamente a los italianos. El colegiado de hoy no ha sabido gestionar la situación. Ha tomado una decisión equivocada y luego una excesiva”, arremetió el presidente de la Juve