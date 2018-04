El arte lo pone Joaquín

Hace unas semanas, en un vídeo de esos que se hacen virales en internet, Setién ofrecía una entrevista que interrumpió Joaquín y su salero. Tras un cruce de bravuconadas cómplices, el técnico le decía al extremo: “Nunca te lo has pasado tan bien como ahora en un campo de fútbol”. El jugador, fuera de plano, respondía: “Pues también es verdad”. Y pocos argumentos hay tan seductores como ese porque aunque le costó de inicio, Setién ha logrado instalar su idea. Más de lo mismo ocurre con el Girona y Machín, que a base de trabajo y de construir una identidad de la nada, ha forjado una idea que vence y convence. Por eso los dos equipos, que al inicio del curso fueron tildados de menores, pugnaron anoche con fiereza por una la plaza europea. El palo se lo llevó el Girona (le anularon tres goles por fuera de juego); el premio, el Betis, que suma cinco triunfos seguidos; y la medalla, Joaquín, que explicó que con una sonrisa se juega mejor.

3-4-2-1 Pablo Machín 13 Bounou 4 Tarjeta amarilla 6' Tarjeta amarilla Ramalho 2 Bernardo 15 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Juanpe 25 Cambio 45' Sale Lozano Tarjeta amarilla 13' Tarjeta amarilla Pablo Maffeo 6 Tarjeta amarilla 85' Tarjeta amarilla Alex Granell 3 Cambio 85' Sale Kevin Soni Mojica 8 Pere Pons 7 Stuani 9 Tarjeta amarilla 92' Tarjeta amarilla Portu 24 Cambio 45' Sale Aday Borja García 1 Dani Giménez 15 Tarjeta amarilla 41' Tarjeta amarilla Bartra 28 Júnior Firpo 23 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Mandi 19 Barragán 3 Tarjeta amarilla 88' Tarjeta amarilla Javi García 17 Cambio 82' Sale Campbell Joaquín 6 Fabián 18 Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Guardado 16 1 goles 35' Gol Cambio 73' Sale Sanabria Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Loren Morón 7 Cambio 62' Sale Tello Sergio León 5-3-2 Quique Setién

Sucedió que la lluvia, que cayó en abundancia, estropeó el juego porque al Betis le costaba hilvanar los pases interiores del mismo modo que el Girona, al rodar tan viva la pelota, sufría para poner bolas en profundidad o a la espalda de la defensa contraria. Un espanto para Stuani, que corría sin oler el esférico; pero jauja para Portu y su potencia. Así lo demostró en una jugada imposible que convirtió en realidad porque presionó primero un pase al portero para luego seguir tras una nueva apertura a Mandi, hasta que se tiró al suelo y rebanó el balón para acabar con un chutar que Dani paró a tiempo con el trasero para evitar el tanto de caño. Pero el protagonismo lo reclamó el Betis.

Setién ha encontrado con el 3-5-2 (mismo esquema de Machín) el equilibrio que le faltaba a su equipo, profundo por las bandas y con fútbol por dentro porque Fabian tiene la capacidad de ordenar al resto de sus compañeros con el balón en los pies. Tanto fue así que por una vez, no se vieron a Pere Pons, Granell y Borja García, que suelen imponer su ley en la medular. El fútbol corría por parte del Betis y Joaquín acabó de liarla. Tras un robo y un recorte sobre Maffeo, salió a toda pastilla para descontar a Pons y filtrar un pase al desmarque de Loren, que se plantó delante del portero y resolvió con una bola picada. 50 metros de puro arte. Replicó el Girona con cambios tácticos –Machín puso un 4-4-2 para evitar las llegadas rivales-, castigado por una vez con su moneda porque el Betis le superó desde la pizarra. Y aunque logró desdibujar la propuesta rival, no le alcanzó para doblegarlo. Acaso, a balón parado. Bien con una falta lejana de Granell que repelió Dani; bien con un balón lateral que peinó Borja García y que embocó Juanpe, aunque en fuera de juego. Y ahí se quedó el Girona, con las ganas y la voluntad, pero sin botín porque Stuani no tenía su noche ni querían que la tuviera porque le anularon otros dos tantos por fuera de juego (uno bien; uno mal).

La gloria fue para Joaquín, que recordó al jugador que definió en su día el speaker del Villamarín –la finta y el sprint-, que reafirmó esa idea de Setién de que cuando uno se lo pasa pipa, juega mejor.