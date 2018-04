El Betis está en estado de gracia

El Betis vive en estado de gracia. El conjunto de Setién, bien engrasado y seguro de sí mismo, sumó su cuarta victoria seguida para arrebatarle la quinta plaza al Villarreal, que juega el lunes. El Eibar, muy gris y plano, no fue rival para un equipo que, además, no necesitó su mejor versión para derrotar a un oponente que lo tiene todo hecho en la Liga. Al Betis, sin su meta Adán, lesionado, le bastó con un fantástico orden defensivo y las apariciones de su lateral, Barragán, que dio el primer gol a Sergio León y luego provocó el tanto en propia meta de Arbilla.

3-4-2-1 Quique Setién 1 Dani Giménez 23 Tarjeta amarilla 78' Tarjeta amarilla Mandi 5 Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Jordi Amat 15 Bartra 18 Guardado 19 Barragán 6 Fabián 28 Júnior Firpo 10 Cambio 67' Sale Joaquín Boudebouz 20 Cambio 81' Sale Rubén Castro Tello 7 1 goles 20' Gol Cambio 61' Sale Loren Morón Sergio León 25 Dmitrovic 11 Rubén Peña 18 Arbilla 15 Cambio 63' Sale Capa José Ángel 4 Ramis 5 Cambio 62' Sale Inui Escalante 24 Joan Jordán 14 Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Dani García 17 Cambio 77' Sale Iván Alejo Kike García 2 Tarjeta amarilla 68' Tarjeta amarilla Orellana 21 Pedro León 4-3-3 José Luis Mendilibar

El equipo verdiblanco, muy enchufado, festejó el triunfo con los 50.000 béticos que acudieron al Benito Villamarín. Un Betis que huele a Europa y que asienta su buena temporada en un hecho irrefutable: es el cuarto anotador de la Liga con 52 goles, solo superado en esta faceta por Barcelona, Madrid y Valencia. Palabras mayores en un equipo bien dirigido por Setién que está haciendo una temporada preciosa. En la isla de felicidad que el Betis todo sale rodado. Por ejemplo, Rubén Castro gozó minutos en el tramo final y estuvo a punto de igualar el registro histórico de goles en Primera (78) de Rincón. El canario lleva 77 y gozó de hasta tres claras ocasiones en medio de un ambiente festivo en el Benito Villamarín.

Hay una dinámica positiva en el Betis. Un equipo que lo mismo gana sometiendo al rival mediante el toque que sabiendo esperar su oportunidad al contragolpe. Ante el Eibar, que presiona con mucha eficacia, el conjunto de Setién ofreció una imagen segura, de equipo eficiente, que supo jugar en transiciones rápidas gracias al talento de Boudebouz y que no sobó tanto el balón como en anteriores ocasiones. Dos factores obraron de manera definitiva en esta transformación del Betis. El primero, sin duda, la apuesta de Setién por Tello y Sergio León. Dos delanteros veloces, que buscan bien el espacio y que tienden a asociarse menos que otros compañeros. El segundo corresponde al Eibar. Un equipo que sabe presionar muy bien arriba y que metió miedo en la salida de balón del Betis. El inicio del juego del conjunto verdiblanco, sin su meta Adán, operado del pubis, ni Javi García, en el banquillo. No fue tan clarividente como en anteriores ocasiones.

El Betis, con problemas para elaborar, cedió el balón al Eibar, quien se vio sorprendido por su rival al contragolpe y con espacios. La primera acción de peligro fue de Bartra, quien estuvo a punto de marcar de chilena. El gol llegó, sin embargo, en un excelente pase al hueco de Barragán. El lateral vio el desmarque del rápido Sergio León, quien rompió a Ramos y se plantó ante Dmitrovic. Su golpeo con el exterior define a un buen delantero, quien, con 11 goles, supera los 10 anotados la pasada temporada con Osasuna. El Eibar, golpeado, siguió mandando con el balón, pero apenas creó peligro. Es un equipo ordenado y fiable, pero transmite la sensación de que su temporada está acabada. Un remate de Ramis bien resuelto por el debutante en Liga Dani Giménez y otro de Kike García desviado fueron sus únicas apariciones en ataque en el primer tiempo.

El Betis dominó a la perfección el choque también en la segunda mitad. No necesitó el toque. Más bien siguió aprovechando muy bien los contragolpes, ofreciendo una eficacia que le tiene en los puestos altos de la tabla y le diferencia de los rivales que duermen en la medianía. En esta ocasión, una gran internada de Barragán acabó con un buen centro atrás que Arbilla metió en su portería. El choque acabó en esta jugada. El Eibar no tiene, en estos momentos, la energía necesaria para remontar este tipo de encuentros. Y más cuando apenas se juega nada en la Liga. El Betis vivió una tarde plácida y festiva. Entraron en el campo Joaquín, Loren y Rubén Castro. Mucha artillería para un oponente con la mente puesta en otra cosa. Rubén buscó iguala el registro histórico de Rincón y estuvo cerca de lograrlo para poner el broche a una tarde espléndida en Sevilla. No llegó el tercero, pero sí la satisfacción de una afición que ve a su equipo en la quinta plaza en espera de lo que haga el Villarreal frente al Athletic el lunes.