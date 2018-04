Sergio León pone sexto al Betis

El Betis está en estado de gracia. Solo así puede explicarse su gran y afortunado triunfo ante un Getafe que chocó con Adán, espectacular, y su falta de suerte y pericia en el remate. El conjunto andaluz, con estos tres puntos, se coloca en la sexta plaza, de la que desplaza al Sevilla, y está a punto del quinto, el Villarreal. Adán, que está jugando con unas molestias en el pubis, le detuvo un penalti a Portillo en el minuto 64. También su posterior remate en el rechace. Además, en el minuto 91, el meta tuvo reflejos para sacar un balón sobre la línea rematado por Cabrera. La pelota pudo traspasar la línea de gol, pero nada, ni el palo en una falta de Antunes, podía evitar la victoria del Betis. El afortunado triunfo andaluz se forjó, además, en un contragolpe muy bien llevado por Fabián, que dejó pasar el balón para que Barragán llegara hasta el palo y la pusiera atrás en busca de Sergio León. El delantero realizó un movimiento inteligente. Se retrasó y remató a la primera poniéndola lejos de Guaita. Un triunfo de peso, quizás algo injusto según lo visto en Getafe, pero que le sabe a gloria a un Betis en una dinámica ganadora que debe aprovechar para asentarse en posiciones europeas.

4-4-2 (D.P.) José Bordalás 13 Guaita 22 Damián Suárez 3 Antunes 4 Tarjeta amarilla 25' Tarjeta amarilla Bruno González 6 Cabrera 8 Cambio 80' Sale Gaku Shibasaki Flamini 23 Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Amath 12 Cambio 81' Sale Pacheco Tarjeta amarilla 34' Tarjeta amarilla Portillo 21 Fajr 19 Tarjeta amarilla 45' Tarjeta amarilla Jorge Molina 9 Cambio 72' Sale Hugo Duro Ángel 13 Adán 23 Mandi 5 Jordi Amat 15 Tarjeta amarilla 71' Tarjeta amarilla Bartra 28 Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Júnior Firpo 19 Barragán 6 Fabián 18 Guardado 3 Cambio 77' Sale Joaquín Javi García 10 Cambio 67' Sale Sergio León Boudebouz 16 Cambio 82' Sale Campbell Loren Morón 3-5-1-1 Quique Setién

Dos universos completamente distintos colisionaron en Getafe en busca de un mismo objetivo, la Europa futbolística. Uno de ellos, el del conjunto madrileño, se basa en una idea asociada al repliegue, la intensidad y la salida al contragolpe en busca de Jorge Molina y Ángel. El otro, el del Betis, pretende el triunfo desde el control absoluto del balón, jugando al pie, buscando una superioridad para llegar con peligro al área rival. Así funciona el Betis de Setién, que tuvo enfrente a un Getafe que no tiene reparos en meterse atrás en su propio estadio. Si bien es cierto que el conjunto andaluz tuvo siempre el balón, a veces con un gusto exquisito, también es cierto que apenas pudo transformar en peligro su dominio con la pelota. No hubo velocidad ni regates para desmontar a un equipo muy bien metido atrás. No debió ser fácil para los verdiblancos, más seguros con tres centrales, bien ocupado el centro del campo, pero sin peligro.

El Getafe, agresivo y leñero, fue también el equipo que llegó con más peligro en una primera parte bastante sosa. Ángel, en los dos primeros 10 minutos, gozó de dos buenas llegadas al área de Adán, quien está jugando en beneficio de su equipo con el pubis destrozado. El ritmo del Betis, en algunos momentos, llegó a ser desesperante. Un único disparo a puerta, de Boudebouz, en el minuto 45 y bien despejado por Guaita, no puede justificar una primera parte bastante pobre de un Betis que con el triunfo se colocaba en una magnífica sexta posición. El Getafe sí marcó. Pero en fuera de juego en Ángel. El tanto, por lo tanto, fue bien anulado.

El Betis dio un pasito adelante en la segunda mitad, pero su fútbol le siguió faltando profundidad y velocidad. Fue el Getafe el que gozó de claras ocasiones para marcar. Después de dos avisos de Guardado y Loren, Amat cortó con la mano un centro de Antunes. Undiano pitó penalti y Portillo, exjugador bético, se acercó al balón con mucho miedo en la cara. En Villarreal, por ejemplo, el conjunto madrileño ya falló dos penaltis. Adán, fantástico, le detuvo el penalti y el posterior rechace al malagueño. Dos paradas descomunales que mantuvieron vivo a su equipo. También el palo jugó a favor del Betis en un gran lanzamiento de Antunes que no entró de milagro.

Con la cara de asombro en los jugadores del Getafe, el Betis, que siempre se guarda una, dibujó un contragolpe maravilloso en el minuto 89. Barragán se la puso de cine a Sergio León, que marcó a la primera. Tipo Hugo Sánchez. Como no podía ser de otra forma, el choque deparaba una traca final. En el minuto 91, Cabrera remataba al palo y Adán sacaba el balón sobre la línea. Pareció gol, pero sin tecnología es imposible saber si la pelota traspasó de forma completa la línea. El Betis celebró por todo lo alto la victoria. Es sexto, desplaza al Sevilla al séptimo puesto y está a un solo punto del quinto. Es hora de disfrutar.